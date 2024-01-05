У оккупантов минус РЛС, есть погибшие и раненые: в 'Атеше' раскрыли новые детали мощных взрывов в Крыму

Силам обороны накануне, 4 января, удалось нанести потери российским оккупантам во временно оккупированном Крыму. Под ракетным ударом оказалась воинская часть в Евпатории, где российские оккупанты остались без РЛС и командного пункта, отвечавшего за координирование ПВО на всем оккупированном полуострове.

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Навестили украинские ракеты и временно оккупированный Севастополь: вследствие поражения командного пункта у оккупантов есть ликвидированные и раненые. Подробности сообщают активисты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш".

Там напомнили, что активисты "Атеш" при крымчан в течение нескольких недель отслеживали перемещение российских РЛС, в частности, в районе Евпатории – и передали украинским воинам координаты места, где была замечена техника, помогающая оккупантам отбивать воздушные атаки Сил обороны Украины. После этого 4 января по этой воинской части был нанесен ракетный удар.

И он, в отличие от бравурных заявлений оккупантов, оказался для них достаточно болезненным.

"Наши агенты провели доразведку воинской части связи вблизи Евпатории, по которой вчера нанесли ракетный удар и передали информацию СОУ. Агенты докладывают следующую информации: был поражен пункт управления, который отвечал за защищенный канал связи с Кремлем, и в том числе за координирование ПВО всего полуострова. Минус РЛС", – отмечено в сообщении.

В "Атеш" подчеркнули, что "ПВО в Евпатории подавлено" и не без сарказма отметили, что на территории воинской части в Уютном, по которой был нанесен удар, его точно не будет.

"Хотим еще раз поблагодарить наших агентов и всех жителей Евпатории, которые нам помогали. Данный успех еще раз подтверждает тезис, что даже самая незначительная (на первый взгляд) помощь может оказаться решающей", – отмечено в сообщении.

В "Атеш" также заявили, что после прилетов на территории упомянутой части вспыхнул пожар.

Подтверждают агенты и прилеты в Севастополе.

"В Севастополе вчера был поражен командный пункт. Есть 200 и 300", – лаконично сообщили в "Атеш".

Российские паблики в этом случае оказались более "разговорчивыми". Опровергнув "украинскую ИПСО" о якобы уничтожении в Севастополе 4 января начальника ГШ РФ Валерия Герасимова, они сообщили, что чуть больше чем 20 российским оккупантам повезло куда меньше. Признали также потери в технике.

Один из российских пабликов утверждает, что всего на полуостров накануне летели десять украинских ракет, три из них достигли целей – "военных объектов в Сакском районе и недалеко от Севастополя".

"Какие именно это объекты, мы не будем говорить, чтобы не давать информацию врагу... На двух объектах погибли 23 военных, пятеро из них – высокопоставленные офицеры. Также среди погибших – не менее 9 спецназовцев", – отмечено в сообщении.

Со ссылкой на "семь источников в генштабе и минобороны" РФ, паблик также подтвердил потери у российской ПВО.

"Потеряно несколько элементов ПВО и РЭБ. Источники в армии предупреждают, что за этими ударами могут последовать новые попытки атаковать военную инфраструктуру полуострова (они уже были), учитывая что его противовоздушная оборона теперь ослаблена. Военные, глава Крыма Сергей Аксенов и севастопольский губернатор Михаил Развожаев запросили в Москве срочное усиление ПВО полуострова", – заявлено в сообщении.

Тем временем в "Атеш" констатировали: благодаря усилиям украинских патриотов как среди участников движения, так и среди простых крымчан, смогли обеспечить Силы обороны Украины немалым количеством координат "жирных" военных целей

"Мы уже передали СОУ множество данных о военных объектах противника на всех временно оккупированных территориях Украины. Удары не прекратятся до тех пор, пока последний оккупант не покинет украинские территории", – пообещали партизаны.

Напомним, 4 января стало известно, что в оккупированном Крыму раздались взрывы в Евпатории и Севастополе. В Генштабе ВСУ подтвердили поражение командного пункта противника. А в минобороны РФ отчитались о якобы уничтожении "десяти украинских ракет". Оккупационные власти заявили об одном пострадавшем.