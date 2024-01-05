ВСУ могли ликвидировать в Крыму начальника генштаба армии РФ Герасимова: Буданов прокомментировал

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов мог попасть под обстрел украинскими ракетами в оккупированном Крыму и быть ликвидирован. Такая информация появилась после ударов ВСУ по российским военным объектам на полуострове. Однако у украинской разведки нет подтверждений этой информации.

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Об этом сообщил начальник ГУР МО Кирилл Буданов в эфире национального телемарафона. Он отреагировал на слухи о возможной гибели Герасимова в Крыму.

Кирилл Буданов объяснил, что у него нет информации, подтверждающей ликвидацию начальника российского Генштаба.

"Я, скажем так, не имею подтверждающей на этот счет информации", – лаконично ответил Буданов на вопрос ведущего.

Напомним, накануне, 4 января, украинские военные нанесли ряд ударов по российским военным объектам на территории оккупированного Крыма.

Позже в сети начала появляться информация о том, что Герасимов якобы попал под ночной обстрел на оккупированном полуострове и мог погибнуть.

Как сообщал OBOZ.UA:

Днем 4 января в Евпатории и Севастополе в оккупированном Крыму раздались взрывы. СМИ сообщили о прилетах, в том числе по воинской части оккупантов, в Генштабе ВСУ подтвердили поражение командного пункта противника. Кроме того, крылатые ракеты Storm Shadow попали в расположение российской отдельной радиолокационной роты вблизи Евпатории.

Во второй раз за день во временно захваченном войсками России Крыму прогремели взрывы около 21:30. "Хлопок" был слышен в Севастополе, Саках, Джанкое и ряде других городов.