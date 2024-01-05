ВСУ могли ликвидировать в Крыму начальника генштаба армии РФ Герасимова: Буданов прокомментировал
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов мог попасть под обстрел украинскими ракетами в оккупированном Крыму и быть ликвидирован. Такая информация появилась после ударов ВСУ по российским военным объектам на полуострове. Однако у украинской разведки нет подтверждений этой информации.
Об этом сообщил начальник ГУР МО Кирилл Буданов в эфире национального телемарафона. Он отреагировал на слухи о возможной гибели Герасимова в Крыму.
Кирилл Буданов объяснил, что у него нет информации, подтверждающей ликвидацию начальника российского Генштаба.
"Я, скажем так, не имею подтверждающей на этот счет информации", – лаконично ответил Буданов на вопрос ведущего.
Напомним, накануне, 4 января, украинские военные нанесли ряд ударов по российским военным объектам на территории оккупированного Крыма.
Позже в сети начала появляться информация о том, что Герасимов якобы попал под ночной обстрел на оккупированном полуострове и мог погибнуть.
Как сообщал OBOZ.UA:
Днем 4 января в Евпатории и Севастополе в оккупированном Крыму раздались взрывы. СМИ сообщили о прилетах, в том числе по воинской части оккупантов, в Генштабе ВСУ подтвердили поражение командного пункта противника. Кроме того, крылатые ракеты Storm Shadow попали в расположение российской отдельной радиолокационной роты вблизи Евпатории.
Во второй раз за день во временно захваченном войсками России Крыму прогремели взрывы около 21:30. "Хлопок" был слышен в Севастополе, Саках, Джанкое и ряде других городов.
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