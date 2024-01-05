Мощная боевая работа: Гуменюк раскрыла новые детали последствий ударов по оккупантам в Крыму

В результате атаки на военные объекты оккупантов в захваченном Крыму 4 января был поражен не только командный пункт, но и нанесены очень существенные потери системе защиты врага. В целом накануне украинские защитники провели мощную боевую работу.

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Об этом рассказала спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона 5 января. "Не только один командный пункт поражен, действительно мощная боевая работа состоялась за минувшие сутки, в том числе и нанесено серьезное повреждение системы защиты на крымском полуострове", – прокомментировала она.

Гуменюк добавила, что это уже не первое поражение, из-за которого враг вынужден серьезно переформатировать систему своей защиты.

"Сейчас у них снова наблюдается та же истерия с перемещением, пытаются маневрировать и размещать как сами системы защиты, так и объекты, которые они защищают в других местах", – сказала она.

По ее словам, недавно оккупанты передислоцировали пусковые площадки для "Шахедов". Если раньше они запускали БПЛА преимущественно с мыса Чауда (Ленинский район Крыма, восток полуострова), то в последние несколько мощных атак фиксировались пуски из-под Балаклавы (жилой массив Севастополя, юго-запад Крыма).

"Именно в том направлении и работали Силы обороны, чтобы не чувствовал себя враг так безопасно на этих территориях и помнил всегда, что Крым – это Украина и мы за нее боремся", – объяснила Гуменюк.

Спикер Сил обороны юга добавила, что взрывы вблизи Керченского моста – это, вероятно, больше дымовой занавес, "старание защитить этот лишний конфигуративный объект".

"Но все же, самая обеспокоенность и опасения за его судьбу небезосновательны – наша боевая работа продолжается, объектов там еще много, над которыми нам стоит поработать. И по каждому мощному результату, если он будет достоин объявления, мы будем обязательно сообщать", – сказала Наталья Гуменюк.

Как сообщал OBOZ.UA, около 4 часов вечера 4 января в Евпатории и Севастополе прогремели взрывы. В Генштабе ВСУ подтвердили поражение командного пункта противника, а в минобороны РФ отчитались о якобы уничтожении "десяти украинских ракет". Оккупационные власти заявили об одном пострадавшем.

Перед этим в Крыму объявляли тревогу, захватчики перекрыли Крымский мост и КПП "Чонгар", из-за чего образовались длинные пробки из гражданских автомобилей.

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