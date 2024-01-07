newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС

Ракеты и дроны успешно проникают через российскую ПВО в Крыму: в ISW оценили ударную кампанию Украины

Марина Лисничук
War
3 минуты
438
Ракеты и дроны успешно проникают через российскую ПВО в Крыму: в ISW оценили ударную кампанию Украины

Украинские силы провели многодневную ударную кампанию по российским военным объектам во временно оккупированном Крыму, 5-6 января успешно поразив несколько целей по всему полуострову. Это говорит о том, что украинские ракеты и дроны способны проникать через противовоздушную оборону врага.

Видео дня

Очевидно, что кампания направлена на снижение боеспособности ВС РФ использовать Крым как плацдарм и тыл для оборонительных операций на юге. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Там напомнили, как в ночь с 5 на 6 января украинские силы четырьмя крылатыми ракетами Storm Shadow нанесли удар по административному зданию на военном аэродроме "Саки" во временно оккупированной Новофедоровке (Крым).

Министерство обороны РФ утверждало, что в ходе этой атаки их ПВО "уничтожила пять беспилотников и четыре ракеты" над Черным морем и полуостровом, а также "шесть ракет "Нептун" над северо-западной частью моря.

Однако в Украине подтвердили успешные удары по российским военным целям на аэродроме под Саками. Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил украинских пилотов, хоть и не стал уточнять, имел ли он в виду украинские удары 4, 5 или 6 января.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины 6 января уточнили, что ГУР, Воздушные силы и военные ВСУ провели сложную спецоперацию, в ходе которой 4 января были нанесены удары по российским радиолокационным позициям на аэродроме "Саки" и складу техники вблизи Гришино (60 км к северо-востоку Евпатории).

Ракеты и дроны успешно проникают через российскую ПВО в Крыму: в ISW оценили ударную кампанию Украины

В ГУР опубликовали спутниковые снимки, на которых видны повреждения российского склада боеприпасов под Гришиным. Официальные лица и источники сообщили, что украинские силы нанесли удар по радиолокационной системе ПВО и центру связи в Евпатории, ответственному за координацию операций российской ПВО в Крыму, а также по складам боеприпасов возле Первомайского (82 км к северу от Симферополя) и российском командном пункте под Севастополем.

"И украинские, и российские сообщения указывают на то, что украинские ракеты и беспилотники проникают через российскую противовоздушную оборону во временно оккупированном Крыму и успешно поражают некоторые намеченные цели", – отметили в ISW.

Аналитики обратили внимание на реакцию известного российского блогер, связанного с Кремлем, который заявил, что украинские силы наносят удары, направленные на ослабление российской противовоздушной обороны над Крымом. Но в ISW решили пока не оценивать намерения нынешней украинской ударной кампании по тылам России на захваченном полуострове.

Ракеты и дроны успешно проникают через российскую ПВО в Крыму: в ISW оценили ударную кампанию Украины

Там лишь напомнили, что летом 2023 года Украина провела ударную кампанию по российской военной инфраструктуре, штабам, логистическим маршрутам и объектам Черноморского флота, и это вытеснило российские военно-морские операции из западной части Черного моря.

"Кампания была направлена на снижение боеспособности российских вооруженных сил использовать Крым как плацдарм и тыл для оборонительных операций на юге Украины", – отметили аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, представитель ГУР Андрей Черняк заявил, что последние удары по оккупантам в Крыму – это лишь часть более широкого плана и единого замысла Украины по освобождению полуострова. По его словам, они напоминают врагу, что тот временно находится на украинской территории, а еще подбадривают украинцев в оккупации продолжать верить в победу над РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!