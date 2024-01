Ракеты и дроны успешно проникают через российскую ПВО в Крыму: в ISW оценили ударную кампанию Украины

Украинские силы провели многодневную ударную кампанию по российским военным объектам во временно оккупированном Крыму, 5-6 января успешно поразив несколько целей по всему полуострову. Это говорит о том, что украинские ракеты и дроны способны проникать через противовоздушную оборону врага.

Очевидно, что кампания направлена на снижение боеспособности ВС РФ использовать Крым как плацдарм и тыл для оборонительных операций на юге. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Там напомнили, как в ночь с 5 на 6 января украинские силы четырьмя крылатыми ракетами Storm Shadow нанесли удар по административному зданию на военном аэродроме "Саки" во временно оккупированной Новофедоровке (Крым).

Министерство обороны РФ утверждало, что в ходе этой атаки их ПВО "уничтожила пять беспилотников и четыре ракеты" над Черным морем и полуостровом, а также "шесть ракет "Нептун" над северо-западной частью моря.

Однако в Украине подтвердили успешные удары по российским военным целям на аэродроме под Саками. Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил украинских пилотов, хоть и не стал уточнять, имел ли он в виду украинские удары 4, 5 или 6 января.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины 6 января уточнили, что ГУР, Воздушные силы и военные ВСУ провели сложную спецоперацию, в ходе которой 4 января были нанесены удары по российским радиолокационным позициям на аэродроме "Саки" и складу техники вблизи Гришино (60 км к северо-востоку Евпатории).

В ГУР опубликовали спутниковые снимки, на которых видны повреждения российского склада боеприпасов под Гришиным. Официальные лица и источники сообщили, что украинские силы нанесли удар по радиолокационной системе ПВО и центру связи в Евпатории, ответственному за координацию операций российской ПВО в Крыму, а также по складам боеприпасов возле Первомайского (82 км к северу от Симферополя) и российском командном пункте под Севастополем.

"И украинские, и российские сообщения указывают на то, что украинские ракеты и беспилотники проникают через российскую противовоздушную оборону во временно оккупированном Крыму и успешно поражают некоторые намеченные цели", – отметили в ISW.

Аналитики обратили внимание на реакцию известного российского блогер, связанного с Кремлем, который заявил, что украинские силы наносят удары, направленные на ослабление российской противовоздушной обороны над Крымом. Но в ISW решили пока не оценивать намерения нынешней украинской ударной кампании по тылам России на захваченном полуострове.

Там лишь напомнили, что летом 2023 года Украина провела ударную кампанию по российской военной инфраструктуре, штабам, логистическим маршрутам и объектам Черноморского флота, и это вытеснило российские военно-морские операции из западной части Черного моря.

"Кампания была направлена на снижение боеспособности российских вооруженных сил использовать Крым как плацдарм и тыл для оборонительных операций на юге Украины", – отметили аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, представитель ГУР Андрей Черняк заявил, что последние удары по оккупантам в Крыму – это лишь часть более широкого плана и единого замысла Украины по освобождению полуострова. По его словам, они напоминают врагу, что тот временно находится на украинской территории, а еще подбадривают украинцев в оккупации продолжать верить в победу над РФ.

