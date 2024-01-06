Оккупанты потеряли в Крыму склады БК и 'ослепли' на несколько РЛС: появились данные космической разведки последствий атаки 4 января. Фото

В результате ударов Сил обороны Украины 4 января российские оккупанты в Крыму понесли потери. По итогам комплексной спецоперации с участием Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Воздушных сил были атакованы российские позиции РЛС на захваченном врагом аэродроме в Саках.

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Также захватчики потеряли склад боеприпасов вблизи населенного пункта Гришино. Подробности поражения раскрыли в ГУР МОУ.

В разведке рассказали, что во временно оккупированном Крыму захватчики потеряли БК и ослепли на несколько РЛС. Это произошло в результате комплексной спецоперации 4 января на территории временно оккупированного Крыма.

"Целями атаки, проведенной воинами ГУР МО Украины и Воздушных сил ВСУ совместно с силами сектора обороны государства, стали российские позиции РЛС на аэродроме в Саках и склад боеприпасов вблизи населенного пункта Гришине", – говорится в сообщении.

Эффективность поражений подтвердили данные космической разведки. В частности, успешно уничтожен склад БК российских захватчиков в Гришино.

"Информация о других потерях террористической России на временно оккупированной территории Крыма уточняется", – отметили в ГУР.

Напомним, ранее : в ГУР прокомментировали "взрывные" спецоперации в Крыму. Там отметили, что операции на оккупированном России полуострове являются частью более широкого плана и единого замысла. Атаки на объекты оккупантов в Крыму напоминают захватчикам, что они временно находятся на украинской территории, а также подбадривают украинцев в оккупации, которые продолжают верить в победу над агрессором.