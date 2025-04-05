'Целью России был террор против гражданских': в МИДе резко отреагировали на атаку по Кривому Рогу

В субботу, 5 апреля, в Министерстве иностранных дел Украины резко отреагировали на атаку по Кривому Рогу. Там подчеркнули, что "целью России был террор против гражданских".

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Такое заявление было опубликовано на сайте ведомства. В дипучреждении призывали к четким публичным реакциям, осуждению российских зверств, конкретным действиям по усилению давления на Москву и укреплению Украины. В частности, усиление противовоздушной обороны и военной помощи для защиты украинских жизней.

Там также поблагодарили партнеров, которые уже высказались и четко осудили действия российских преступников, оказывают конкретную помощь.

"В пятницу, 4 апреля, Российская Федерация наносила удар баллистической ракетой Искандер-М по жилому кварталу города Кривой Рог, в результате которого погибли 18 человек, среди которых 9 детей. 62 человека, среди которых 12 детей, получили ранения разной степени тяжести", – говорится в сообщении МИД.

В ведомстве добавили, что эти обстрелы шокировали Украину и мир особой жестокостью, ведь российская баллистическая ракета, направленная против обычных жилых домов, детских площадок и другой гражданской инфраструктуры, была снаряжена кассетной боевой частью для максимального поражения большего количества людей.

Кроме того, в МИД категорически опровергли российскую ложь о якобы военных целях этого удара.

"Факты с места совершения преступления свидетельствуют об отсутствии каких-либо военных целей. Целью России был целенаправленный террор против гражданских людей. Этот удар является очередным военным преступлением и грубым нарушением международного гуманитарного права", – отметили в ведомстве и добавили, что этим варварским ударом против украинских гражданских людей и детей Россия демонстрирует полное пренебрежение к международным мирным усилиям при лидерстве президента США Дональда Трампа.

В МИД назвали эту циничную атаку очередным сигналом Москвы Вашингтона о том, что Путин будет продолжать войну и убивать украинцев, пока не почувствует другой уровень давления и силы. Но Украина была и предана мирным усилиям и сделала конкретные шаги на пути к миру, в отличие от России, которая продолжает тянуть время и совершать зверства.

МИД Украины уже проинформировало всех партнеров и международные организации о деталях удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля, типе применимой ракеты и последствиях этого преступления.

Кроме того, украинская сторона уже инициировала созыв заседаний ряда международных организаций для надлежащего реагирования на российские обстрелы Кривого Рога и постоянные обстрелы жилых районов других украинских городов.

"Украина совместно с международными партнерами продолжает документировать российские преступления и работать для обеспечения неотвратимого наказания российских преступников за все их зверства", - резюмировали свое обращение дипломаты.

Ранее стражи порядка показали первые минуты после удара страны-агрессорки России по Кривому Рогу 4 апреля. Они одними из первых прибыли на место атаки и увидели жуткие кадры.

Напомним, накануне вечером оккупанты ударили "Искандером" по Кривому Рогу. Средство атаки с кассетной боевой частью прилетело в плотную жилую застройку, где неподалеку была детская площадка.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в больнице скончался пострадавший в результате удара РФ по Кривому Рогу мальчик, которому не было и 4 лет. Он получил серьезные ранения, врачи реанимировали его на месте удара, кадры реанимационных мероприятий облетели накануне сеть. о

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