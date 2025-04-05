'Целью россиян стали дети': в полиции показали первые минуты после удара РФ по Кривому Рогу. Видео

Правоохранители показали первые минуты после удара страны-агрессорки России по Кривому Рогу 4 апреля. Они одними из первых прибыли на место атаки и увидели жуткие кадры.

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Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале "Патрульная полиция Украины". Там отметили, что российские оккупанты воюют против мирного населения и детей.

"Вчера целью россиян стали дети в Кривом Роге. Весенний вечер. Кто-то возвращается с работы. Кто-то готовит ужин. Дети играют на улице. В это время террористы бьют ракетой в центр микрорайона – прямо рядом с детской площадкой – и не оставляют шансов тем, кто был поблизости …", – говорится в сообщении.

Внимание: видео содержит чувствительные кадры!

Полицейские немедленно прибыли на место атаки и увидели погибших горожан и детей. Они вызвали скорые и оказали первую помощь тем, кому можно было помочь.

Правоохранители подчеркнули, что в результате попадания повреждены многоэтажки, автомобили, школы. По состоянию на 4 апреля убиты 18 человек, в том числе 9 детей, и более 60 пострадавших.

"Этого врагу оказалось мало. Через несколько часов на Кривой Рог налетела стая Шахедов. Один из них попал в частный дом, унеся жизни пожилой женщины. Мы выстоим. И отомстим. За каждого!" – говорится в сообщении.

Напомним, накануне вечером оккупанты ударили "Искандером" по Кривому Рогу. Средство поражения с кассетной боевой частью прилетел в плотную жилую застройку, где неподалеку была детская площадка.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в больнице скончался пострадавший в результате удара РФ по Кривому Рогу мальчик, которому не было и 4 лет. Он получил серьезные ранения, врачи реанимировали его на месте удара, кадры реанимационных мероприятий облетели накануне сеть.

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