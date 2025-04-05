'Ангелочку теперь навеки 3,9': умер пострадавший в результате удара РФ по Кривому Рогу мальчик, кадры реанимации которого облетели сеть

В больнице скончался маленький Тимофей, получивший серьезные ранения во время ракетного удара России по Кривому Рогу 4 апреля. Кадры, на которых медики реанимировали ребенка, накануне облетели сеть.

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Мальчику навеки останется 3 года и 9 месяцев. О смерти ребенка сообщает местный портал "Свой Кривой Рог".

"Тимофейчик. За жизнь этого мальчика молился весь Кривой Рог. Видео с реанимацией малыша видел мир... Тимофейчик не выжил. Об этом рассказала его мама Валерия и поделилась с нами фотографиями из семейного архива", – говорится в сообщении.

Женщина рассказала журналистам, что в момент жестокого удара россиян ее маленький сын вместе с бабушкой возвращались домой с площадки, но не успели добраться до безопасного места.

Когда раздался взрыв, находившаяся дома Валерия сразу побежала на улицу – и увидела там настоящий ад.

Малыша на месте удара реанимировали медики. Это попало на облетевшие сеть кадры. Впрочем, несмотря на все усилия врачей, сердце ребенка в больнице остановилось снова – теперь уже навсегда.

"Тимофейчик был очень энергичным ребенком, был увлечен космосом и ракетами космическими. Очень любил собирать божьих коровок и разнообразных жуков", – вспоминает Валерия.

Тимофей никогда не отпразднует свой 4-ый день рождения: Россия убила его в возрасте 3 лет и 9 месяцев.

Напомним, накануне вечером Россия ударила "Искандером" по Кривому Рогу. Средство поражения с кассетной боевой частью прилетело в плотную жилую застройку, неподалеку от эпицентра удара была детская площадка.

К концу суток было известно о 18 погибших, среди которых девять детей. Число пострадавших превысило 60 человек, среди них также много несовершеннолетних. После смерти Тимофея количество жертв увеличилось до 19, а детей российская ракета убила уже 10.

Жуткие кадры с места удара облетели мир, мировые лидеры осудили ракетный удар по Кривому Рогу, а в России удар по гражданским попытались оправдать тем, что били по ресторану, где в пятницу вечером якобы десятки военных и "инструкторов НАТО" проводили "совещание".

В тот же день оккупанты атаковали Кривой Рог снова, на этот раз дронами. Тогда погиб человек, а к утру 5 апреля было известно о семи пострадавших.

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