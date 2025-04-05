Россия второй раз за день атаковала Кривой Рог: погиб человек, есть разрушения. Фото

Российские оккупационные войска второй раз за день обстреляли Кривой Рог. Вечером 4 апреля враг ударил по городу беспилотниками типа "Шахед", на местах прилетов вспыхнули пожары. Известно об одном погибшем человеке.

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О последствиях очередного преступления российских оккупантов против мирного населения Украины сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. Ранения получили пять человек, одна женщина погибла в собственном доме.

Пожар возник на четырех локациях. Под вражеский обстрел попали частные дома, детская площадка, перебиты трамвайные рельсы и контактная сеть.

"Штаб помощи людям разворачиваем перед магазином возле памятника технике Второй мировой войны, там, где он был позавчера после ракетной атаки. Местные поймут. Стройматериалы будут через полчаса. Трамваи на "Дружбу" завтра утром не будут ходить. Перебиты рельсы и контактная сеть. В двух местах пожара еще тушим", – проинформировал Вилкул.

В ГСЧС уточнили, что вражеский удар нанес несколько пожаров в частном жилом секторе, частично разрушен один дом.

"Спасатели тушат возгорание жилых домов, гаражей и хозяйственных сооружений", – говорится в сообщении.

Вечером 4 апреля войска РФ ударили по Кривому Рогу баллистической ракетой. Предварительно погибли 18 человек, среди них девять детей. Захватчики попали ракетой в центр жилого микрорайона, рядом с местом попадания была детская площадка.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский сказал, что Украина будет готова разговаривать с РФ о завершении войны в любом формате только после того, как российские войска прекратят обстреливать украинские города, убивая людей.

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