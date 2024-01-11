ВСУ успешно бьют по командным пунктам оккупантов в Крыму: Игнат рассказал о боевой работе

В Крыму оккупанты имеют достаточно мощную систему противовоздушной обороны, в частности, различные комплексы малого, среднего и большого радиуса действия. Но, несмотря на это, украинские защитники успешно бьют по командным пунктам противника на оккупированном полуострове.

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Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат. Он отметил, что в Крыму было несколько таких успешных атак по вражеским объектам буквально недавно.

"Были поражены различные объекты, в частности, это защищенные командные пункты, которые когда-то были нашими в Крыму, и которые будут нашими, правда, придется их немного ремонтировать. Верим, что это произойдет. Каждая такая атака, когда наносятся удары по именно таким важным объектам противника – это еще один шаг к нашей победе", – заявил Игнат.

Также, спикер заявил, что "очень хочется проверить, может ли сбивать российское ПВО баллистику". Он добавил, что надеется, что партнеры будут поставлять Украине и такие ракеты.

Ранее агент военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" провел разведку на аэродроме в оккупированной Евпатории. Там были обнаружены комплекс ПВО "Панцирь-С1", несколько самолетов Бе-12 "Чайка" и Ан-12. Кроме того, на объекте производят ремонтные работы некоторых бортов.

Как сообщал OBOZ.UA, в оккупированном Крыму российские захватчики прилагают усилия по подготовке к обороне, поскольку серьезно воспринимают возможность войск Украины подойти к полуострову. В частности, они создают огневые точки, строят фортификационные постройки и формируют "тероборону".

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