'Атеш' проник на аэродром оккупантов в Евпатории: что удалось узнать. Фото

Агент военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" провел разведку на аэродроме в оккупированной Евпатории. Там были обнаружены комплекс ПВО "Панцирь-С1", несколько самолетов Бе-12 "Чайка" и Ан-12. Кроме того, на объекте проводятся ремонтные работы некоторых бортов.

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Об этом сообщили в Telegram-канале "Атеш" в четверг, 11 января. Там отметили, что разведка на военном объекте оккупантов была успешной.

"Было обнаружено: ЗРПК 96К6 "Панцирь", несколько самолетов Бе-12 и Ан-12. По имеющейся информации, на данном объекте проводятся ремонтные работы некоторых бортов. Также установлено отсутствие постоянного охранения всей территории", – говорится в сообщении.

Координаты объекта: 45.217859, 33.391138.

В "Атеш" добавили, что не перестают следить за оккупантами и находить новые военные объекты по всей территории захваченнго Крыма, а также заверили, что не дадут врагу использовать аннексированные территории в преступных целях.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в "Атеш" рассказали, что фиксируют системные усилия по подготовке оккупантов к обороне Крыма. Враг создает огневые точки, строит фортификационные сооружения и формирует "тероборону".

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