В оккупированном Крыму раздались взрывы: громко было не менее чем в шести городах. Фото

Во временно оккупированном Крыму 31 января прозвучала серия взрывов. Их слышали не менее чем в шести населенных пунктах, очевидцы также публиковали фото летящих в крымском небе ракет.

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Во время воздушной тревоги оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту и включили дымовую завесу в Севастополе. Подробности "бавовны" сообщают местные крымские паблики.

Так, по данным "Крымского ветра", летящую ракету заметили в небе под Севастополем.

"Только что над Андреевкой под Севастополем. Подписчик утверждает, что ракета летит в сторону города", – отмечено в сообщении, сопровождающем фото ракеты.

Захватчики с 15:27 объявили воздушную тревогу. На Крымском мосту с 15:14 перекрыто движение. А в Севастополе защититься от ракет оккупанты попытались с помощью дымовой завесы.

"Дым в районе Севастопольской бухты — это военные используют табельные средства маскировки", – выступил с "объяснением" так называемый "губернатор" временно оккупированного Севастополя Михаил Развожаев.

Чуть позже не менее двух взрывов услышали жители Джанкойского и Нижнегорского районов Крыма.

А в z-пабликах полуострова понеслась волна паники. Там пугали друг друга "пусками ракет в сторону Севастополя и Крыма", а также тем, что "самолеты противника" вышли на пусковые позиции.

Далее взрывную эстафету переняли Гвардейское (оттуда сообщили о минимум двух взрывах), Бельбек и Феодосия, а также Саки и Раздольное.

Немногим позже в сети начали появляться сообщения о взрывах в Симферополе.

И пока одни паблики начали сообщать о прилетах в админстолице Крыма, другие согласно методичкам уверяли, что российская ПВО "отработала на пятерочку".

Напомним, ранее глава военной разведки Украины Кирилл Буданов дал новый прогноз по Крымскому мосту. По мнению начальника ГУР, этому незаконному сооружению "нужно заканчивать свое существование".

Также сообщалось, что в оккупированном Крымузвуки взрывов слышали и накануне, 30 января. Тогда захватчики заявили о работе ПВО.