'Ему нужно заканчивать свое существование': Буданов дал новый прогноз по Крымскому мосту. Видео

Начальник Главного управления разведки Министерства Обороны Украины Кирилл Буданов пообещал еще больше "бавовны" в оккупированном Крыму в этом году и в очередной раз подчеркнул, что Керченский мост должен быть уничтожен. По его словам, этой "путинской гордости" уже хватит гореть – мосту пора заканчивать свое существование.

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Об этом руководитель ГУР Кирилл Буданов сказал в интервью каналу "Мы – Украина". Он рассказал о перспективах окончания войны в этом году и, в частности, поделился прогнозом дальнейшей судьбы Крымского моста.

На вопрос, стоит ли ожидать, что в этом году Крымский мост также будет пылать, Буданов ответил: "Я надеюсь на это. Палать ему нечего, ему нужно заканчивать свое существование".

У главы ГУР спросили, как, по его мнению, Путин отреагирует на уничтожение моста. Применит ли кремлевский диктатор тактическую ядерную бомбу и готов ли фюрер из Кремля к тому, что Крымский мост разрушат.

"Что значит, готов ли? Кого интересует, готов ли он. Есть объективная реальность. Это если бы у него спросили бы 24 февраля 2022 года, готов ли он, что придется воевать несколько лет. Вполне понятно, что он сказал бы" да ну вы что". Но есть объективная реальность. Неприятные вещи, к сожалению, случаются для обеих сторон. Поэтому нет смысла здесь драматизировать", – ответил глава ГУР.

Также Кирилл Буданов анонсировал значительное увеличение "бавовны" на территории оккупированного полуострова.

"Бавовна" уже не останавливается больше года. То, что ее будет еще больше – тоже правда. Ведь наша промышленность тоже увеличивает объемы. Министерство стратегической промышленности значительно нарастило производство", – отметил руководитель ГУР.

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре прошлого года Кирилл Буданов пообещал довести дело с Крымским мостом до логического конца. По его словам, все что сможет сделать Путин – разве что расстроиться.

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