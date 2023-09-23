'Путин снова расстроится': Буданов пообещал довести дело с Крымским мостом до конца

Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов анонсировал очередные поводы для огорчений российского диктатора Владимира Путина. В частности речь идет о Крымском мосте – строительство которого было личной амбицией фюрера из Кремля, – уже не раз полыхавшего синим пламенем.

Об этом генерал-лейтенант рассказал в интервью изданию The Drive. Он уже по традиции уклончиво ответил на вопрос о новых атаках на Керченскую эстакаду, но намек его более, чем понятен.

"Вопрос не в том, будем ли мы страйковать или не будем. Мы это делаем регулярно, потому закончим. Это только вопрос времени", – обозначил Буданов.

Когда же журналист поинтересовался, как, по мнению разведчика, отреагирует на падение моста Путин, тот задумчиво улыбнулся.

"Он снова расстроится. Что он еще может сделать?", – заключил Буданов.

Отметим, что взрывы на территории временно оккупированного Крыма стали явлением будничным и привычным. Только за сегодня, 23 сентября, взрывы, сопровождаемые сигналами воздушной тревоги, прогремели в Севастополе, а также произошел прилет в поселок Новоозерное поблизости с военной авиационной базой.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июля гауляйтер временно оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов заявил о "ЧП" на Крымском мосту, из-за которого движение им было остановлено. Оказалось, что ночью там прогремело несколько взрывов, обрушилась часть дорожного полотна, образовав пропасть, и погибли два человека.

А еще в прошлом году, прямо на день рождения Путина, 8 октября, вспыхнул пожар на железнодорожной ветке Керченского моста. Там загорелась цистерна с топливом на товарном поезде. Это вызвало немедленную реакцию в Кремле, была созвана экстренная комиссия.

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