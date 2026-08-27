"Как же так, мамочка?!" Сеть тронула реакция парня, который увидел своих родителей после удара российского дрона в Дружковке. Видео 18+

В Дружковке Донецкой области российский FPV-дрон атаковал семью мирных жителей во время их выезда из города. В результате атаки от полученных травм погибла женщина, мужчина получил серьезные повреждения нижних конечностей.

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Трогательными кадрами оказания помощи и спасения поделились медики полицейской бригады "Хищник". Взрыв произошел прямо у них под ногами.

Что известно

Пожилая супружеская пара собрала вещи и документы и пыталась выехать из города. Но российский дрон догнал их по дороге. Мужчина получил ранения ног, женщина – тяжелые травмы, частичную ампутацию ног и пальцев руки.

"Как же так, мамочка?! Я этого не перенесу…", – плакал их сын, который прибежал на помощь, и чей голос услышали боевые медики.

Им оказали неотложную помощь. Для эвакуации задействовали наземный роботизированный комплекс.

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"Мы сделали все возможное, чтобы спасти обоих. К сожалению, полученные ранения оказались слишком тяжелыми. Женщина скончалась в больнице", – говорится в сообщении.

Напомним, российские военные нанесли целенаправленный удар по автомобилю эвакуационной группы "Белый ангел". Атака произошла в прифронтовой Дружковке Донецкой области, в результате чего пострадали три полицейских и двое гражданских мужчин.

Кроме того, россияне нанесли авиаудар по жилому дому в Дружковке. В результате очередного преступления российских войск погибли трое человек, еще двое получили ранения. Еще две женщины в возрасте 46 и 79 лет получили осколочные ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале июня оккупанты сбросили сразу три авиабомбы на жилые дома в Дружковке. Тогда в результате очередной атаки захватчиков пять местных гражданских лиц получили ранения.

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