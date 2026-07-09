Российские захватчики разбомбили дом в Дружковке, погибли люди

Российские захватчики в очередной раз совершили военное преступление на Донбассе. А именно – нанесли авиаудар по жилому дому в Дружковке Донецкой области. В результате очередного преступления российских войскпогибли три человека, ещё двое получили ранения.

Видео дня

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре. Прокуроры уточнили, что на дом была сброшена авиабомба ФАБ.

Очередное военное преступление

"8 июля 2026 года войска РФ атаковали Дружковку с использованием ФАБ-250 с модулем УМПК. Средство поражения попало в частный дом. В результате авиаудара две жительницы города в возрасте 71 и 74 лет, а также 56-летний мужчина погибли под завалами", – сообщили в прокуратуре.

Также две женщины в возрасте 46 и 79 лет получили осколочные ранения. У пострадавших диагностировали минно-взрывные травмы, переломы, ушибы и травматический шок. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Главные истории дня

В прокуратуре подчеркнули: речь идет именно о военном преступлении российских захватчиков, предусмотренном частью второй статьи №438 Уголовного кодекса Украины. По данному факту уже начато досудебное расследование.

Эвакуация из Дружковки

Территория Дружковской городской территориальной общины официально отнесена к территориям активных боевых действий. Это государственный статус, подтверждающий повышенную опасность для гражданского населения.

Это означает, что проживание в городе "не запрещено, но сопряжено с высокими рисками". Поэтому в городе продолжается обязательная эвакуация семей с несовершеннолетними детьми.

"Эта мера является вынужденным шагом для защиты жизни и здоровья самых маленьких жителей общины. Вследствие регулярных обстрелов жилых кварталов со стороны врага пребывание в городе становится опасным", – отмечает военная администрация Дружковки.

Удары по Дружковке

Напомним, что в июне российские захватчики в очередной раз нанесли авиаудары по Дружковке и соседней Николаевке. В результате этого военного преступления погибли четыре мирных жителя, еще семь получили ранения.

В результате указанных ударов в населенных пунктах были повреждены пять многоквартирных домов.

В начале июня оккупанты сбросили сразу три авиабомбы на жилые дома в Дружковке. Тогда в результате очередной атаки захватчиков пять местных мирных жителей получили ранения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!