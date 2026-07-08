ВСУ освободили Новохатское в Донецкой области: противник понес потери и отступил. Видео

Украинские воины продолжают мужественно защищать страну от российского вторжения. 8 июля наши защитники освободили и взяли под полный контроль поселок Новохатское в Донецкой области.

Видео дня

В освобождении поселка отличились бойцы 37-й отдельной бригады морской пехоты и 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Они показали видео боев и освобождения Новохатского.

"Совместными и слаженными усилиями воинов 37 ОБМП и побратимов из 79 ОДШБ "Таврическая бригада" поселок Новохатское в Донецкой области полностью очищен от российских оккупантов. Шаг за шагом, несмотря на сопротивление врага и плотное минирование, морпехи и десантники выполнили поставленную задачу. Враг выбит с позиций, понес потери и отступил", – отметили воины.

Главные истории дня

Морпехи поблагодарили побратимов из бригады десантников "за надежную поддержку" и отметили, что"вместе уничтожают врага эффективнее".

О чем речь

Поселок Новохатское расположен в 34 км от поселка Великая Новоселка и находится на автодороге местного значения. Земли поселка граничат с территорией села Филия Синельниковского района Днепропетровской области.

С 2025 года поселок был временно оккупирован российскими захватчиками.

О ком речь

37-я отдельная бригада морской пехоты подчиняется 30-му корпусу морской пехоты. Это та самая бригада, бойцы которой обучались во Франции управлению машинами AMX-10RC. Напомним: французы были поражены тем, как украинские солдаты за месяц освоили программу, которую бойцы НАТО осваивают за полгода.

В мае прошлого года бригада была награждена почетной наградой "За мужество и отвагу".

79-я отдельная десантно-штурмовая, так называемая "Таврическая бригада", воюет с весны 2014 года. На её счету много уничтоженных оккупантов. В частности, бригада участвовала в боях на Херсонском направлении и в освобождении правобережья Херсонской области.

Успехи ВСУ

Как сообщал OBOZ.UA, в июне текущего года ВСУ, как и в мае, освободили больше территорий, чем потеряли. Таким образом, в войне в Украине "назревает перелом", и теперь "от действий украинского командования будут зависеть" дальнейшие успехи украинских защитников в контрнаступлении, считают аналитики проекта DeepState.

Также украинские защитники продолжают наступательные действия на юге, где демонстрируют продвижение на отдельных участках фронта. Наиболее заметные результаты зафиксированы в западной части Запорожской области. В то же время ВСУ активизируют удары по тыловым объектам российских войск.

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