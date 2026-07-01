В войне наступает перелом? В июне ВСУ вновь освободили больше территорий, чем потеряли – DeepState

Очевидно, что в войне в Украине "назревает перелом", и теперь "от действий украинского командования будут зависеть" дальнейшие успехи украинских защитников в контрнаступлении. Дело в том, что в июне текущего года ВСУ, как и в мае, вновь освободили больше территорий, чем потеряли.

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Так считают аналитики проекта DeepState. Эксперты отдельно отметили, что пока"об успехах Сил обороны практически ничего нельзя показывать", однако динамика успехов украинских воинов сохраняется два месяца подряд.

Шаг вперёд

Аналитики DeepState продемонстрировали графики, согласно которым за июнь россияне оккупировали лишь 84 кв. км украинской территории. Это чуть больше, чем в мае. А если учесть, что в обоих месяцах украинские защитники освободили больше территорий, чем потеряли, можно сказать, что "в мае мы сделали два шага вперед, а в июне – один вперед и один назад", считают эксперты.

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"Если учесть, сколько наших освободили за прошлый месяц, то у врага второй раз подряд получится отрицательное число. Хотя разница и небольшая", – отмечают в DeepState.

"Во второй половине июня у противника появились успехи в районе Константиновки, государственной границы Украины и Гуляйполя, что позволило несколько улучшить ситуацию по сравнению с маем", – добавляют эксперты.

Аналитики прямо намекают, что в июле ожидаются хорошие новости об успехах на одном из направлений на фронте.

В DeepState констатируют, что со стороны российских агрессоров количество штурмовых действий выросло – на 4,4%. Однако это никоим образом не сказывается на "успехах" оккупантов. Отмечается, что очень часто лишь один захватчик "идет в штурм, и что их мотивирует идти на такое самоубийство – вопрос открытый".

Что предшествовало

В мае 2026 года Силы обороны Украины смогли восстановить контроль над большей площадью территорий, чем российские войска смогли оккупировать за тот же период. Это был первый месяц с 2023 года, который продемонстрировал отрицательный баланс для армии РФ по показателям продвижения на фронте.

В частности, в течение мая российские войска оккупировали около 14 квадратных километров украинской территории.

Отметим также, что и в мае фиксировался"существенный рост интенсивности штурмовых действий". А именно – количество атак захватчиков в мае выросло примерно на 37,5%, превысив 7000 эпизодов.

Наступление на юге

Как сообщал OBOZ.UA, недавно украинские защитники подняли сине-желтый флаг над Кинбурнской косой в Николаевской области. Вытеснить оккупантов с занимаемых позиций нашим бойцам удалось в результате успешного длительного огневого поражения захватчиков.

В целом украинские защитники продолжают наступательные действия на юге и демонстрируют продвижение на отдельных участках фронта. Наиболее заметные результаты зафиксированы в западной части Запорожской области. В то же время ВСУ активизируют удары по тыловым объектам российских войск.

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