Над Кинбурнской косой подняли украинский флаг: оккупанты вынуждены отступить после ряда поражений. Видео

Украинские защитники подняли сине-желтый флаг над Кинбурнской косой в Николаевской области. Нашим бойцам удалось вытеснить оккупантов с занимаемых позиций в результате успешного огневого поражения.

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Об этом сообщили на странице в Facebook регионального управления Сил территориальной обороны "Юг" ВС Украины. Там добавили, что в настоящее время враг пытается эвакуировать уцелевший личный состав.

Результативная операция Сил обороны

"Сине-желтый флаг на Кинбурнской косе. В результате мощного огневого поражения Силы обороны Юга заставили оккупантов отступить с занимаемых позиций, происходит эвакуация уцелевшего личного состава", – говорится в сообщении.

Главные истории дня

Российские захватчики покидают свои оборонительные рубежи, а ВСУ подчеркнули, что продолжают продвигаться вперед.

"Мы не останавливаемся! Когда-нибудь наши танки всё же доберутся до Джанкоя!" – отмечается в сообщении.

В чем важность Кинбурнской косы для ВСУ

Стоит отметить, что Кинбурнская коса, расположенная между Черным морем и Днепровско-Бугским лиманом, остается одним из ключевых стратегических пунктов на юге Украины, контроль над которой имеет важное значение как для обороны Николаевской области, так и для безопасности судоходства в Черном море.

Контроль над Кинбурнской косой также открывает возможности для проведения разведывательных и специальных операций в южном регионе. Кроме того, эта территория имеет важное значение для контроля над акваторией Днепровско-Бугского лимана и ограничения маневров российских сил в прибрежной зоне.

В то же время для оккупантов сама местность затрудняет ведение боевых действий из-за открытого рельефа, заболоченных территорий и логистических трудностей.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее пресс-секретарь Национальной гвардии Украины Руслан Музычук рассказывал, что Силы обороны Украины продолжают систематически наносить удары по военной логистике российских оккупантов во временно оккупированном Крыму. Основными целями остаются транспортные маршруты, по которым российская армия перебрасывает бронетехнику, топливо и другие ресурсы для обеспечения боевых действий на южном направлении.

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