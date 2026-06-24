Под прицелом вся глубина Крымского полуострова: в НГУ назвали приоритетные цели для поражения

Силы обороны Украины продолжают систематически наносить удары по военной логистике российских оккупантов во временно оккупированном Крыму. Основными целями остаются транспортные маршруты, по которым российская армия перебрасывает бронетехнику, топливо и другие ресурсы для обеспечения боевых действий на южном направлении.

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Об этом заявил пресс-секретарь Национальной гвардии Украины Руслан Музычук в эфире телемарафона

Украинские удары охватывают весь Крымский полуостров

По словам Музычука, украинские подразделения активно применяют дальнобойные средства поражения для атак по ключевым логистическим объектам оккупантов в Крыму на всей глубине полуострова.

Речь идет как об автомобильных магистралях, так и о железнодорожных маршрутах, обеспечивающих снабжение российской группировки войск.

"Фактически сейчас наносятся удары по всей глубине полуострова", — подчеркнул представитель НГУ.

Он отметил, что с начала года под ударами оказались практически все основные логистические коридоры, которые использует российская армия.

Приоритетная цель — военная логистика оккупантов

Особое внимание Силы обороны уделяют маршрутам, соединяющим Россию с оккупированным Крымом.

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В частности, удары наносятся по транспортным путям от Ростова-на-Дону до Симферополя, а также по железнодорожной инфраструктуре, которая используется для перевозки техники и материально-технического обеспечения.

Музычук отметил, что именно через Крым оккупанты поставляют бронетехнику, топливо и другие ресурсы для своих войск на Запорожском и Херсонском направлениях.

"Были поражены все основные логистические коридоры, по которым оккупанты перевозят свою бронетехнику и топливо в Крым для дальнейшего применения на Запорожском и Херсонском направлениях", — сообщил он.

Оккупанты пытаются защитить свои маршруты и меняют тактику передвижения

В ответ на украинские атаки российское командование пытается создать многоуровневую систему противодействия беспилотникам.

По словам представителя НГУ, на отдельных направлениях оккупанты развертывают дополнительные средства радиоэлектронной борьбы и специальные подразделения, задачей которых является обнаружение и подавление украинских дронов.

"Противник пытается выстроить систему противодействия путем развертывания сети средств РЭБ. Для этого периодически задействуются дополнительные подразделения, задача которых — обнаружение наших дронов, их подавление и развертывание собственных средств РЭБ", — пояснил Музычук.

Российские войска также вынуждены менять логистические подходы из-за постоянной угрозы ударов.

В частности, все чаще перемещение техники происходит ночью, а маршруты прокладываются в обход основных дорог, находящихся в зоне досягаемости украинских беспилотников.

Кроме того, оккупанты отказываются от крупных колонн.

"Оккупанты дробят колонны, то есть это все чаще единичная техника, единичные перемещения техники, а не несколько единиц, даже когда речь идет о логистике", – отметил пресс-секретарь.

Удары по логистике вынуждают Россию тратить дополнительные ресурсы

В Нацгвардии подчеркивают, что даже те меры, которые Россия принимает для защиты своих маршрутов снабжения, требуют значительных дополнительных ресурсов.

По мнению Музычука, это затрудняет работу тылового обеспечения оккупационных войск и негативно сказывается на их способности выполнять боевые задачи.

"Даже такое противодействие дронам требует дополнительных ресурсов для оккупационных войск и значительно усложняет саму логистику, что создает негативные предпосылки для выполнения задач подразделениями противника", — подытожил пресс-секретарь Национальной гвардии Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, успешная операция Сил обороны Украины в отношении логистических маршрутов в Крым и военных объектов РФ на территории полуострова существенно изменила прогнозы относительно его деоккупации. Сегодня Крым стал значительно ближе к возвращению в состав Украины. Такое мнение высказал председатель всеукраинского движения "Сила права", бывший вице-премьер правительства АР Крым Андрей Сенченко.

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