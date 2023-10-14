'Нужно выбивать агрессора из Украины': появились фото тренировок морпехов на фрацузских AMX-10 RC

Отдельная бригада морской пехоты ВСУ сформировала экипажи для обучения на французских боевых разведывательных машин AMX-10 RC 37. Они провели интенсивные тренировки с целью слаженности и поддержания обученности

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, опубликовав кадры с военных полигонов. Учения проходили как новобранцы, которые только начали осваивать новую боевую профессию, так и опытные воины.

"Должны тренироваться каждый день, доводить все действия до автоматизма", – сказал командир танка с позывным "Француз".

В частности, морпехи отрабатывали вопросы тактического маневрирования разными типами местности, занятия позиций по ведению огня, взаимодействия между экипажами, а также действия во время резкого изменения обстановки.

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"Настроение у ребят боевое, ведь все отдают себе отчет, ради чего сегодня идет борьба, все знают, что нужно выбивать российского агрессора из Украины, только так сегодня приобретается мир – силой и оружием", – подчеркнул в своем комментарии "Француз".

AMX-10 RC – это французский тяжелый бронеавтомобиль, который часто классифицируется также как "колесный танк", или "легкий танк". И хотя во французской армии для определения этих машин действительно используется слово char ("танк"), называть его танком не совсем правильно, учитывая слишком легкую броню. Да и "Договор об обычных вооруженных силах в Европе" определяет AMX-10 RC как "боевую машину с тяжелым вооружением". К тому же RC в названии – это Roues-Canon, то есть "колесная пушка".

Как сообщал OBOZ.UA, первые "колесные танки" от Франции AMX-10 RC прибыли в Украину в сентябре этого года и сразу оказались в арсенале боевой техники ВСУ.

Киев поблагодарил партнеров за помощь, однако военные указали на тот нюанс, что техника имеет очень тонкую броню, поэтому не может использоваться в наступлении на передовой.

"Орудия хорошие, приборы наблюдения очень хорошие. Но, к сожалению, броня тонкая и использовать их на переднем крае (в атаке) нецелесообразно", – отметил "Спартанец", воин, который уже имел опыт управления этими машинами.

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