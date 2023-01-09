Тяжелые бронемашины или легкие танки? Что известно об AMX-10 RC, которые Украина скоро получит от Франции

В первые дни нового года стало известно, что Франция планирует передать Украине легкие "колесные танки" AMX-10 RC. Такой договоренности во время телефонного разговора 4 января достигли президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон. Сообщая эту новость, оба лидера государств отмечали, что это первая передача танков западной разработки для ВСУ.

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А пока AMX-10 RC готовятся к отправке в Украину, OBOZREVATEL разбирался – что это за "колесные танки" и какую пользу они принесут Вооруженным силам Украины.

Предыстория

Когда стало ясно, что президенту РФ Владимиру Путину не удастся добиться поставленных в войне против Украины целей, украинские власти и военное командование начали готовиться к контрнаступлению с четко озвученной целью: деоккупация Украины в рамках международно признанных границ 1991 года. А для этого "джавелинов" и даже "хаймарсов" недостаточно – нужна тяжелая бронетехника наступательного плана: танки, БМП, БТРы и т. д.

Западные партнеры долгое время отказывали Киеву в подобном вооружении, аргументируя это, с одной стороны, неготовностью вызвать новое обострение в этой войне, а с другой, – нежеланием провоцировать Путина втягиванием стран НАТО в войну.

Трудно утверждать, что именно переломило ситуацию, но все выглядит так, что последним аргументом стала поездка Владимира Зеленского в США в декабре 2022 года. После нее риторика ведущих западных партнеров изменилась и заявления о предоставлении Украине наступательной бронетехники посыпались как из рога изобилия: 4 января – Франция пообещала "колесные танки" AMX-10 RC; 6 января – США включили в следующий пакет военной помощи 50 единиц БМП Bradley; 6 января – Германия заявила, что готовит передать до 40 единиц БМП Marder, а 9 января появилась информация, что Польша готова передать "символическое количество" танков Leopard немецкого производства, а Великобритания впервые с начала войны в Украине рассматривает возможность снабжения Киевом танков Challenger 2. И есть все основания полагать, что это только начало.

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По всей вероятности, все эти заявления готовились параллельно, но так уж исторически сложилось, что первопроходцами стали именно французы со своими "колесными танками".

Что за "танки"

AMX-10 RC – это французский тяжелый бронеавтомобиль, который часто классифицируется также как "колесный танк", или "легкий танк". И хотя во французской армии для определения этих машин действительно используется слово char ("танк"), называть его танком не совсем правильно, учитывая слишком легкую броню. Да и "Договор об обычных вооруженных силах в Европе" определяет AMX-10 RC как "боевую машину с тяжелым вооружением". К тому же RC в названии – это Roues-Canon, то есть "колесная пушка".

AMX-10 RC был создан фирмой Satory Military Vehicles (совместным предприятием государственного производителя оружия GIAT и автопроизводителем Renault) по заказу вооруженных сил Франции и предназначался на роль разведывательной машины, способной также к борьбе с вражеской бронетехникой. Серийным изготовлением бронемашин занималась компания GIAT, которая в 2006 году сменила название на Nexter.

Серийное производство AMX-10 RC осуществлялось с 1976-го по 1994 год, в общей сложности было выпущено 457 бронеавтомобилей этого типа. 337 из них поступили на вооружение французской армии, применявшей их в войне в Персидском заливе и ряде миротворческих операций. Остальные были поставлены на экспорт. В 2021 году Франция начала снимать их с вооружения, заменяя на колесные бронемашины EBRC Jaguar. По состоянию на сегодняшний день на вооружении ВС Франции остается 245 таких "колесных танков". То есть по меньшей мере 92 единицы Франция может передать Украине без потери собственной обороноспособности.

Что касается технических характеристик, то эта 16,6-тонная колесная машина имеет дизельный двигатель Baudouin Diesel Model 6F11 SRX, позволяющий развивать мощность 280 лошадиных сил (208,8 кВт). Операционная дальность – 800 км при скорости 85 км/ч по шоссе и 40 км/ч по бездорожью. Шасси имеет колесную формулу 6×6, оборудовано гидропневматической подвеской с переменным дорожным просветом и наклоном, а также имеет централизованную систему смазки и подкачки шин. Пример работы гидропневматической подвески AMX-10 RC хорошо виден на видео.

Также "танк" AMX-10RC оснащен системой защиты от ядерной, биологической и химической опасности и может производить разведку в радиоактивной среде. За годы эксплуатации AMX-10 RC получил многочисленные обновления: новые тепловизионные прицелы, дополнительную стальную броню высокой плотности, более эффективный дульный тормоз, систему управления полем боя и т. д. Базовая версия AMX-10 RC умеет плавать, но более поздние и лучше бронированные версии потеряли эту способность.

Что касается бронезащиты, то AMX-10 RC имеет лишь круговую броню против пуль 14,5-мм и лобную броню против снарядов 23-мм, поэтому этот "колесный танк" не защищен от адекватных угроз поля боя, так как может быть поражен на всех реальных дистанциях даже с 30-мм пушки, не говоря уже о более крупных калибрах.

Основным вооружением AMX-10 RC является 105-мм пушка F2 с электрогидравлической системой управления, установленная в трехместной турели (всего экипаж состоит из четырех человек: три в башне плюс механик-водитель в корпусе). Бортовой боекомплект составляет 38 снарядов, 12 из которых в барабане заряжания. Из второстепенного вооружения имеется один 7,62-мм спаренный пулемет NF1 (4000 патронов), один 12,7-мм зенитный пулемет M2HB и четыре дымовых миномета GALIX.

Здесь следует отметить, что пушка F2 не унифицирована с другими 105-мм снарядами НАТО и использует только свои боеприпасы, что связано с ограничениями размера машины и уменьшением отката. Это ставит бронемашину в зависимость от довоза конкретного типа боеприпасов, лишая ее снарядной гибкости, что может оказаться существенным недостатком в боевых условиях.

Что за снаряды

Пушка F2 стреляет четырьмя типами 105-мм боевых снарядов (использует калибр 105×527 R, несовместимый с натовским стандартом 105×617 R):

Кумулятивный снаряд OCC 105 F3 – способен пробить стальную пластину толщиной более 350 мм под прямым углом или не менее 150 мм под углом 60 градусов. Вес снаряда 5,7 кг при начальной скорости 1120 м/с.

Фугасный снаряд OE 105 F3 – масса снаряда 7,2 кг при начальной скорости 800 м/с. Используется для разрушения крепких оборонительных кирпичных и деревянных построек, минных, проволочных и других ограждений. Разрушительное действие фугасного снаряда состоит из ударного действия снаряда по препятствию, действию продуктов взрыва, ударной волны и осколков корпуса снаряда, образующихся при взрыве.

Дымовой снаряд OFUM 105 F3, содержащий белый фосфор. Это специальный артиллерийский снаряд, снаряженный дымообразующим веществом, при разрыве которого образуется плотное облако дыма. Используется для "ослепления" наблюдательных и командных пунктов, огневых средств и живой силы противника, постановки дымовых завес или дымового облака, а также для целеуказания, сигнализации, пристрелки и определения скорости и направления ветра в районе цели.

Бронебойный подкалиберный снаряд OFL 105 F314 со стержнем из вольфрамового сплава – на малом расстоянии пробивает стальной лист толщиной 365 мм под углом 60 градусов. Может поразить одиночную мишень на расстоянии 1200 м и тройную мишень на расстоянии 2200 м. Начальная скорость снаряда составляет 1400 м/с.

В целом этого калибра недостаточно для борьбы с вражескими танками в лобной проекции, но достаточно для уничтожения любых российских БМП или БТР и оказания достаточно эффективной поддержки на поле боя.

Перспективы

Пока непонятно – когда и сколько этих "колесных танков" получит Украина, в какой именно модификации, с каким запасом боекомплекта и запасных частей, а также – где и как будет осуществляться их ремонт. Однако уже можно говорить, что свою стратегическую миссию они выполнили – стали первыми, пусть даже условными, танками западного производства, о передаче которых было объявлено официально.

Пока выглядит так, что то официальное заявление 4 января стало именно той "соломинкой, переломившей спину верблюда". После нее, как уже отмечалось выше, последовали аналогичные заявления от других стран.

Собственно, не стоит удивляться, если когда-нибудь выяснится, что "легкие танки" AMX-10 RC требовались не столько в качестве единицы вооружения, а как сигнал менее решительным западным партнерам, мол: "видите, Франция передает нам танки, а Путин в ответ на Париж не напал".

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