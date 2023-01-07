Немецкий Marder против американского Bradley: сравнение боевых машин, которые должны получить ВСУ

В Германии официально анонсировали передачу Украине боевых машин пехоты Marder. В то же время США намерены предоставить украинской армии БМП Bradley, основную в американской армии.

Видео дня

Такая военная помощь может дать больше огневой мощи защитникам Украины на поле боя. Особенности обеих БМП и их сравнение – далее в материале OBOZREVATEL.

Что известно о БМП Bradley

M2 Bradley – американская БМП, созданная во второй половине 1970-х годов на базе прототипа XM723 с учетом опыта применения советской БМП-1, технических особенностей немецкой Marder как лучше защищенная и вооруженная альтернатива БТР M113.

Экипаж Bradley состоит из 3 человек, может перевозить до 6 пехотинцев в десантном отделении. БМП поступила на вооружение в 1981 году, всего выпущено 9753 единицы всех модификаций. Применялась армией США в войнах в Персидском заливе, Ираке и Афганистане.

Что известно о БМП Marder

Marder – немецкая БМП, которая была разработана в 1966-69 годах компанией Rheinmetall AG по заказу армии ФРГ. Выпускалась до 1975 года, всего было произведено около 2 тысяч единиц.

На момент поступления на вооружение Marder по степени защищенности превосходила всех "конкурентов" и обладала высокой скоростью движения по пересеченной местности, что позволяло ей действовать совместно с танками Leopard в составе ударной группы.

С 2010 на смену Marder на вооружение немецкой армии постепенно вводится новая БМП Puma.

Сравнение БМП Marder и Bradley

Marder и Bradley бок о бок будут воевать в Вооруженных силах Украины против армии РФ. Обе эти БМП создавались как раз для борьбы с нашествием СССР и конструировались исходя из условий боя с советской техникой, которая и сейчас остается основной в России. То есть они попадут в ту стихию, для которой создавались, отмечают эксперты Defence Express.

Огневая мощь

Что касается огневой мощи, у Marder это 20-мм нестабилизированная пушка Rheinmetall Mk 20 RH-202, которая способна осуществлять 800-1000 выстрелов в минуту, однако на практике огонь из нее ведется короткими очередями. 20-мм боеприпас позволяет пробивать в лобной проекции всю легкую бронетехнику советского типа: БМП-1/2, все БТРы и БМД.

У Bradley – 25-мм пушка М242 с подкалиберными M919 APFSDS-T с сердечником из обедненного урана, пробитие неизвестно, но должно быть значительно лучше меньших DM63 APDS-T. Пушка стабилизирована в двух плоскостях, при этом скорость приводов позволяет переносить огонь со скоростью до 60 градусов в секунду.

Если говорить о противотанковых возможностях, ПТРК TOW на Bradley можно считать гораздо лучше, чем Milan на Marder: почти вдвое большая дальность и возможность вести огонь без покидания башни.

Система управления огнем лучше, скорее, у Bradley, поскольку в версии М2А3 2010 года речь идет о полностью цифровой машине. Командирская панорама и система управления огнем, включая сопровождение целей. Аналогичные возможности Marder 1A3 – под сомнением.

Bradley может играть роль не только средства поражения противника или защиты десанта, но и настоящего командного центра, отвечающего за разведку целей и целеуказания пехотному подразделению благодаря информационной системе FBCB2. У Marder только в версии 1A3 появилась защищенная радиостанция.

В отношении защиты современные версии Marder и Bradley способны выдержать 30-мм боеприпас. Однако Bradley дополнительно оснащается навесной защитой, призванной обеспечить и эффективное противодействие противотанковым гранатометам.

Габариты

Высота Bradley, как и Marder, – 2,98 м, что на 50 см выше советской БМП-2. Проходимость Marder и Bradley тождественна. Вес обеих БМП – более 30 тонн, имеют 591- и 600-сильные двигатели и торсионную подвеску и обе фактически потеряли амфибийные возможности.

"Разница ровно в 10 лет между поступлением Marder и Bradley на вооружение своих армий сыграли свою роль. При этом можно с определенной долей уверенности сказать, что заложенные концептуальные решения у Marder отразились на окончательном виде Bradley, который откровенно рождался в муках", – отмечает Defence Express.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство Германии официально заявило, что передаст Украине системы ПВО Patriot и БМП Marder. Такое решение было принято после телефонного разговора канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента США Джо Байдена. Во время беседы также была достигнута договоренность о передаче Соединенными Штатами Украине БМП Bradley.