Франция передаст Украине легкие танки AMX-10: что известно о вооружении

Франция планирует передать Украине легкие "колесные танки" AMX-10RC. Такой договоренности во время телефонного разговора достигли президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон.

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Об этом сообщает французское издание BFMTV со ссылкой на заявление Елисейского дворца. Информацию подтвердил и Владимир Зеленский, поблагодарив своего французского коллегу.

В сообщении французской стороны говорится, что Макрон хочет расширить военную помощь Украине и одобрил поставки "колесных танков" AMX-10RC. Также отмечается, что это первая передача танков западной разработки для ВСУ.

Со своей стороны Владимир Зеленский на своих официальных интернет-ресурсах поблагодарил Макрона за решение передать Украине легкие танки и бронеавтомобили Bastion.

"Провел длительный и детальный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном по поводу текущей ситуации. Поблагодарил за решение передать Украине легкие танки и Bastion, а также за активизацию работы с партнерами в этом же направлении. Согласовали дальнейшее сотрудничество по существенному усилению нашей ПВО и других оборонных способностей. Также договорились работать над реализацией формулы мира. Спасибо, друг! Твое лидерство ускоряет нашу победу", – написал президент Украины.

Что известно о "колесном танке" AMX-10RC

AMX-10RC – это французский тяжелый бронеавтомобиль, часто классифицируемый также как "колесный танк".

Он был создан фирмой Satory Military Vehicles, совместным предприятием GIAT и Renault по заказу Вооруженных сил Франции и предназначался на роль разведывательной машины, способной также к борьбе с вражеской бронетехникой.

Серийное производство AMX-10RC осуществлялось с 1976 по 1994 год, в общей сложности было выпущено 457 бронеавтомобилей этого типа. 337 из них поступили на вооружение французской армии, применявшей их в войне в Персидском заливе и ряде миротворческих операций. Остальные были поставлены на экспорт.

AMX-10RC – это 16,6-тонная колесная машина со 105-мм пушкой F2. Этого калибра недостаточно для борьбы с вражескими танками в лобной проекции, но хватит для уничтожения любых российских БМП или БТР. Также в арсенале AMX-10RC есть и 105-мм осколочно-фугасный боеприпас, позволяющий оказывать достаточно эффективную непосредственную поддержку на поле боя.

При этом следует учитывать, что броня AMX-10RC – противопульная, поэтому этот "колесный танк" не защищен от адекватных угроз поля боя и поражается с 30-мм пушки на всех реальных дистанциях.

Также из недостатков следует отметить, что пушка F2 не унифицирована с другими 105-мм снарядами НАТО и использует свои боеприпасы. Это связано с ограничениями размера машины и уменьшением отката.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 4 января экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, получивший ранение во время празднования собственного дня рождения в оккупированном Россией Донецке, отправил обломок снаряда со своего хребта президенту Франции Эммануэлю Макрону. Он также пригрозил странам Запада, поддерживающим Украину в борьбе с российской агрессией, "ответственностью за военные преступления". В сети в шутку предположили, что решение Макрона предоставить Украине танки является ответом Рогозину на его угрозы.

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