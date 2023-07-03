Украина поблагодарила Францию за танки AMX-10 RC, но военные указали на важный нюанс

Высокомобильные французские боевые машины пехоты AMX-10 RC с апреля 2023 года помогают Вооруженным Силам Украины выполнять боевые задачи на фронте. Киев поблагодарил партнером за помощь, однако военные указали на тот нюанс, что техника имеет очень тонкую броню, поэтому не может использоваться в наступлении на передовой.

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Об этом сообщило издание The Guardian. Отмечается, что указанные машины предназначены для вооруженной разведки и ударов по танкам противника.

Как сказано в материале, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Франции Эммануеля Макрона за отправку в Киев легких боевых танков, а министр обороны Украины Алексей Резников был заснят в одном из них.

Однако командир батальона 37-й бригады морской пехоты с позывным "Спартанец" рассказал, что "тонкая броня" танков означает, что их можно использовать в качестве огневой поддержки, но не в наступлении на передовой. Он объяснил, что был один случай, когда в такой машине погиб экипаж.

"Был артиллерийский обстрел, рядом с машиной разорвался снаряд, осколки пробили броню и сдетонировал боекомплект", – вспомнил военный, подчеркнув, что все члены экипажа, находившиеся внутри, погибли.

"Орудия хорошие, приборы наблюдения очень хорошие. Но, к сожалению, броня тонкая и использовать их на переднем крае (в атаке) нецелесообразно", – отметил Спартанец.

При этом командир батальона сравнил машины французского производства с бронемашинами типа MRAP, такими как американский Oshkosh и британский Husky, которые, по его словам, могут противостоять прямому удару реактивными гранатометами.

Напомним: ранее OBOZREVATEL разбирался – что это за "колесные танки" AMX-10 RC и какую пользу они принесут Вооруженным силам Украины.

AMX-10 RC – это французский тяжелый бронеавтомобиль, который часто классифицируется также как "колесный танк", или "легкий танк". И хотя во французской армии для определения этих машин действительно используется слово char ("танк"), называть его танком не совсем правильно, учитывая слишком легкую броню. Да и "Договор об обычных вооруженных силах в Европе" определяет AMX-10 RC как "боевую машину с тяжелым вооружением". К тому же RC в названии – это Roues-Canon, то есть "колесная пушка".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Германия и Польша не могут договориться о ремонте вооружения для Украины. Ремонтная локация должна быть построена на польской территории. "Заморозка" строительства произошла из-за непримиримых финансовых разногласий;

– украинский и словацкий оружейные заводы договорились о создании новой 155-мм самоходной артиллерийской установки. Она будет построена на базе самоходной гаубицы Eva.

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