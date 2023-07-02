Украина вместе со Словакией создадут 155-мм САУ на базе самоходной гаубицы Eva

Украинский и словацкий оружейные заводы договорились о создании новой 155-мм самоходной артиллерийской установки. Она будет построена на базе самоходной гаубицы Eva.

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Основная цель сотрудничества заключается в адаптации словацкой самоходной гаубицы Eva к украинским требованиям и интеграции технических решений от украинских партнеров. Об этом сообщает издание Dennik (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Опыт боевого применения 155-мм гаубиц Zuzana побудил украинский военно-промышленный комплекс наладить более тесное сотрудничество с их производителем – словацкой компанией Konštrukta Defense из Дубницы-над-Вагом. Они договорились о разработке общей гаубицы, основой которой станет словацкое оружие.

Обе компании уже подписали меморандум о сотрудничестве. Это также подтвердил директор Краматорского завода тяжелого станкостроения Виталий Загудаев. Компания также договорилась о других видах совместной деятельности.

Сотрудничество начало развиваться из-за того, что украинцы довольны словацкими гаубицами Zuzana 2, которые ВСУ заказали летом 2022 года. Последняя из них прибыла в Украину в январе 2023 года. В этом сотрудничестве родилась идея построить совершенно новую гаубицу, в которую каждая из сторон вложила бы максимум своих возможностей и технических решений.

В то же время издание отмечает, что пока это только планы, которые могут не реализоваться. Одним из рисков называют выборы в Словакии, которые пройдут в сентябре этого года. На них могут выиграть политические партии, обещающие прекратить военную поддержку Украины. Даже коммерческое сотрудничество в оборонной сфере с Украиной может быть для них неприемлемо.

Напомним, Испания предоставит Украине пакет помощи на сумму 55 млн евро для финансирования предприятий, а также обеспечения украинских школ экологически чистыми энергосистемами. Кроме того, Мадрид передаст украинской армии еще четыре танка Leopard, бронетранспортеры и портативный полевой госпиталь с хирургическим оборудованием.

Ранее сообщалось, что решение о передаче украинской армии дальнобойных ракет ATACMS будет принимать лично президент США Джо Байден. Штаты постоянно обсуждают вопрос о возможном предоставлении Украине этого вооружения, однако окончательного решения пока нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США продолжат оказывать Украине военную поддержку. Речь идет как о помощи вооружением, так и об обучении и консультациях.

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