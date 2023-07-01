'Решение принимает Байден': Милли прокомментировал данные о возможной передаче Украине ракет ATACMS

Решение о передаче украинской армии дальнобойных ракет ATACMS будет принимать лично президент США Джо Байден. Штаты постоянно обсуждают вопрос о возможном предоставлении Украине этого вооружения, однако окончательного решения пока нет.

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Об этом в пятницу, 30 июня, сказал глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли во время дискуссии в Национальном пресс-клубе. Американский генерал отметил, что идет "постоянный процесс пересмотра решений".

Вопросы про вооружения для ВСУ с Киевом и партнерами Вашингтон ведет на постоянной основе, в частности в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины.

"Это постоянный процесс принятия решений. И, как уже говорил президент, обсуждаются все эти вопросы. По состоянию на сейчас решения нет", – добавил Милли.

Генерал уточнил, что это касается и современных истребителей F-16, которые необходимы украинской армии для успешного контрнаступления.

Днем ранее издание The Wall Street Journal с ссылкой на источники написало, что Пентагон якобы готов передать Киеву ракеты ATACMS уже в ближайшее время. По данным журналистов, документ находится на подписании у Байдена.

ATACMS используются в оперативно-тактическом комплексе и способны приносить очень веские результаты. Это баллистическая ракета дальностью до 300 км, которую можно направлять из систем HIMARS. Она не оставляет врагу шансы: уничтожает его тыловые пункты управления, командные пункты, склады с боеприпасами и т.д.

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинские военные успешно используют британские дальнобойные ракеты Storm Shadow и это дает хорошие результаты. Однако он отметил, что Украине нужны ракеты ATACMS.

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