Ракеты Storm Shadow дают результат, но Украине нужны ATACMS, – Игнат

Прошедшие сутки в Украине были сравнительно спокойными. Оккупанты во время обстрелов применяли различные типы вооружения, в частности на Запорожье использовали ракеты С-300.

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Об этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил в эфире общенационального телемарафона "Единые новости". Для того чтобы успешно реагировать на такой тип ракет, которые быстры и несут серьезную угрозу, Украине необходимы ракеты ATACMS.

"Реагирование на такой комплекс должно быть быстрым, ведь ракета летит довольно недолго. Недавно мы видели, какое нашествие ракет было выпущено врагом — более полусотни из разных направлений", — рассказал Игнат.

Спикер отметил, что Украине нужны ракеты ATACMS, которые используются в оперативно-тактическом комплексе и имеют дальность до 300 километров. Эти ракеты можно направлять с помощью HIMARS. Игнатий отметил, что эти ракеты не оставляют врагу шансов, поскольку они способны уничтожить его тыловые пункты управления, командные центры, склады с боеприпасами и другие объекты. Он отметил, что украинские силы уже имеют на вооруженные ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow, которые также показали хороший результат.

"У нас есть ракеты дальнего радиуса действия в виде крылатых ракет Storm Shadow, благодаря которым имеем положительный результат. Перебивать врагу логистические пути — это ключ к нашему успеху, в то же время преимущество в воздухе. Наши летчики в начале широкомасштабного вторжения уничтожали колонны россиян очень быстро и эффективно, совершая авианалеты Сегодня авиация и дальнобойное оружие является очень важной для Украины Ракеты, которые были у нас на вооружении дальнего радиуса действия, – это "Точка-У". Их радиус действия – 120 километров, мы используем их до сих пор. В России есть "Искандеры-М" и аэробалистический "Кинжал", – отметил Игнат.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что 24 июня Восточная группировка войск ВСУ начала наступление на нескольких направлениях одновременно. В частности, на разных участках фронта украинские воины продвигались в сторону Орехово-Василовки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещиевки, Курдюмовки.

Напомним, что ВСУ впервые освободили территорию, которая до полномасштабного вторжения находилась в "серой зоне".

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