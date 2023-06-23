ВСУ впервые освободили территорию, которая до полномасштабного вторжения находилась в 'серой зоне'. Карта

В сети появилось видео с украинской техникой на востоке от Красногоровки. Территория, где замечены украинские воины, еще до начала полномасштабного вторжения находились в так называемой "серой зоне"* и не контролировалась украинскими властями.

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Соответствующее видео появилось в сети. Пользователи отметили, что это первый случай возвращения "серых" с 2014 года территорий после начала полномасштабной агрессии РФ в феврале 2022-го.

На видео обратили внимание в MilitaryLand.net.

"Десантники украинской 79-й десантно-штурмовой бригады штурмуют позиции россиян юго-восточнее Красногоровки Донецкой области. Видео было опубликовано вчера", – говорится в сообщении.

Судя по карте DeepState, речь идет о продвижении украинских воинов к востоку от Красногоровки, между Старомихайловкой и Марьинкой.

Эта территория относилась к "серой зоне" и не контролировалась украинским правительством еще с 2014 года.

После начала полномасштабного вторжения, отметили пользователи сети, это первый случай возвращения неподконтрольных на протяжении многих лет территорий после 24 февраля 2022 года.

*"Серая зона" – это буферная полоса нейтральной территории, которую до 24 февраля 2024 года не контролировала ни одни из сторон. Ее ширина в некоторых местах достигала нескольких километров, а в других – всего две-три сотни метров. Однако когда даже в то время как на фронте продолжался режим прекращения огня, именно эта территория была самым горячим местом конфликта. Там активно работали диверсионно-разведывательные группы.

Населенные пункты серой зоны все время находились в особом бытовом упадке. Их жители страдали от правового вакуума, образовавшегося из-за вынужденного отсутствия там украинских органов власти.

Напомним, ранее в Генштабе констатировали, что ВСУ преуспевают на двух направлениях южного фронта и закрепляются на достигнутых рубежах. Речь идет о Запорожской области.

На Донбассе защитники держат оборону и отбивают многочисленные вражеские атаки.