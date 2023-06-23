ВСУ имеют успех на двух направлениях южного фронта и закрепляются на достигнутых рубежах – Генштаб

Украинские войска продолжают наступательную операцию на Запорожье. Им удалось добиться частичного успеха в двух направлениях.

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В настоящее время защитники закрепляются на достигнутых рубежах. Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев.

По его словам, идет наступательная операция украинских войск на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Там защитники добились частичного успеха.

"На направлениях Новоданиловка - Работино и Малая Токмачка - Новофедоровка имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - отметил Ковалев.

В то же время Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Особенно ожесточенные бои идут:

– на Лиманском направлении в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области;

– на Авдеевском направлении в районах населенных пунктов Северное и Авдеевка Донецкой области;

– на Марьинском направлении в районах населённых пунктов Марьинка и Победа Донецкой области.

Напомним, утром 23 июня в Генеральном штабе ВСУ рассказали о текущей ситуации на фронте. Там отметили, что за сутки на Донбассе произошло более 30 боевых столкновений. В частности, враг пытался штурмовать Белогоровку, но эти попытки потерпели неудачу, как и атаки на Авдеевском и Марьинском направлении.