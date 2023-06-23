Войска РФ пытались наступать в районе Белогоровки, но получили отпор от ВСУ: Генштаб рассказал о ситуации на фронте. Карта

За прошедшие сутки российские войска пытались наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, там произошло более 30 боевых столкновений. Неудачными стали атаки захватчиков в районе Белогоровки, Марьинки, Авдеевки и ряда других населенных пунктов.

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Тем временем авиация, артиллерия и ракетные войска Сил обороны Украины продолжили уничтожать вражескую технику, живую силу и склады, поражен также пункт управления вражеской армии и более 20 артиллерийских подразделений ВС РФ на огневых позициях. Как прошли сутки на фронте, рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины в традиционной утренней сводке.

Украинские воины продолжили уничтожать оккупантов и их технику.

Так, авиация Сил обороны за прошедше сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 4 – по зенитно-ракетным комплексам врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 4 района сосредоточения личного состава и военной техники, 2 склада боеприпасов, 1 склад горюче-смазочных материалов, 23 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 2 средства радиоэлектронной борьбы и 2 узла связи противника.

В ночь на 23 июня российские войска вновь нанесли массированный ракетный и авиационный удар по Украине. Враг бил крылатыми ракетами Х-101/Х-555 и дронами-камикадзе типа "Shahed".

Также за прошедшие сутки противник нанес ракетный и авиационный удар по территории Украины , применив 3 аэробалистические ракеты Х-47 "Кинжал", 3 крылатые ракеты Х-22 и 4 дрона-камикадзе "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны 3 дрона-камикадзе были уничтожены.

Кроме того, российские войска нанесли 49 авиационных ударов, совершили около 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Агрессор сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - в течение суток произошло более 30 боевых столкновений.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационных ударов в районах Огурцово и Плетеневка Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Нововасильевка, Степное, Ворожба, Кондратовка, Андреевка, Писаревка, Новая Сечь, Славгород Сумской области, а также Уды, Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Плетеневка, Тихое, Варваровка, Харьков, Варваровка.

На Купянском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в направлении Синьковки. Нанес авиационный удар возле Кисловки. Артиллерийские и минометные обстрелы противника претерпели Отрадное, Колодезное, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Невское Луганской области и Ивановка, Торское, Белогоровка, Диброва и Спорное Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Богдановки, Белой Горы и Северногое Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Рай-Александровка, Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Пивденное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в районах Северного и Авдеевки. Нанес авиационные удары возле Авдеевки и Невельского. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Ласточкино, Авдеевка, Карловка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Марьинки и Победы Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационный удар возле Красногоровки. В то же время, совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Максимилиановка, Марьинка, Георгиевка, Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районах Золотая Нива, Большая Новоселка и Благодатное. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Благодатное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия, сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Пытался восстановить утраченные позиции в районе Макаровки Донецкой области. Нанес авиационных ударов в районах Сторожево, Макаровка Донецкой области и Левадное Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новоочеретоватое, Макаровка, Сторожево, Зеленое Поле, Темировка Донецкой области; Левадное, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Новоандреевка, Степное, Пятихатки, Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Дудчаны, Ивановка, Садовое, Молодежное, Белозерка, Антоновка, Херсон и Днепровское Херсонской области.

Напомним, утром 23 июня в Воздушных силах ВСУ рассказали о последствиях ракетного удара по Украине ночью. Враг пытался атаковать военный аэродром в Хмельницкой области. Пуски совершались с четырех бомбардировщиков Ту-95мс из Каспийского района около полуночи.

Все 13 крылатых ракет Х-101/Х-555 были уничтожены противовоздушной обороной, большинство – в Хмельницкой области. Кроме того, защитники неба уничтожили разведывательную БПЛА.