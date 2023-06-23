Оккупанты целили по аэродрому на Хмельнитчине: силы ПВО ночью сбили все 13 российских ракет

Силы противовоздушной обороны ночью 23 июня отбили массированную ракетную атаку России на Украину. В небе над рядом регионов были сбиты 13 российских крылатых ракет.

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Кроме того, враг запустил разведывательный дрон, который защитники тоже уничтожили. Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что страна-агрессор пыталась нанести удар с самолетов стратегической авиации. На этот раз атака была направлена на военный аэродром в Хмельницкой области.

Пуски совершались около полуночи с Каспийского моря – в общем с четырех бомбардировщиков Ту-95мс.

"Все 13 крылатых ракет Х-101/Х-555 были уничтожены противовоздушной обороной, большинство на Хмельнитчине", – говорится в сообщении.

Также защитники неба уничтожили вражеский разведывательный беспилотник неустановленного типа.

Напомним: после полуночи 23 июня в большей части Украины объявили воздушную тревогу. Украинцев призвали немедленно спуститься в укрытия, предупреждая о ракетной опасности. В это время с аэродрома "Шайковка" фиксировался взлет двух российских Ту-22м3, также был подтвержден вылет пяти стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Впоследствии раздавались взрывы на Хмельнитчине. В Воздушных силах отметили, что в регионе сработала ПВО.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 22 июня РФ атаковала Одесскую область ударными дронами-камикадзе типа Shahed. Силы противовоздушной обороны уничтожили три вражеских БПЛА, при этом еще один попал в складское помещение.

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