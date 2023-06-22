'Враг пытается применять новые тактики': на Одесщине ночью сбили три 'Шахеда', но есть прилет

Ночью 22 июня российская террористическая армия атаковала Одесскую область ударными дронами-камикадзе иранского производства типа Shahed. Силы противовоздушной обороны уничтожили три вражеских дрона.

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В то же время один БПЛА попал в складское помещение. Об этом в эфире телемарафона заявила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, российские войска по-прежнему выискивают новую тактику нанесения ударов. Враг в первую очередь пытается обойти украинскую противовоздушную оборону.

"Как и по всей Украине ночь была неспокойной. Сейчас подбиваются итоги, потому что враг действительно пытается применять новые тактики, ищет способы, как обойти нашу противовоздушную оборону. Есть на Одесщине сбитие трех "Шахедов", есть, к сожалению, и попадание", – сказала Гуменюк.

В ОК "Юг" отметили, что в результате попадания "Шахеда" в складское помещение жертв среди людей нет. Другие обстоятельства атаки уточняются.

"Уточняем обстановку. Потерь среди людей нет, критического попадания нет. Но также есть работа стратегической авиации по криворожскому направлению. К сожалению, долго мы говорим о невозможности раскрытия стратегии водоснабжения, электроснабжения, не все к нам прислушиваются, и такие акценты обращают внимание врага", – заявили в ОК "Юг".

Напомним, ночью 22 июня страна-агрессор Россия устроила атаку на Украину, запустив баллистические ракеты. Взрывы прогремели в Кривом Роге на Днепропетровщине. Позже город снова атаковали ракетами, но уже с самолетов.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационные войска России утром 20 июня обстреляли из артиллерии жилые кварталы Херсона. В результате атаки погиб 27-летний мирный житель.

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