Россия атаковала Кривой Рог ракетами: прогремела вторая серия взрывов

В ночь на четверг, 22 июня, страна-агрессор Россия устроила атаку на Украину, запустив баллистические ракеты. Взрывы прогремели в Кривом Роге на Днепропетровщине. Позже город снова атаковали ракетами, но уже с самолетов.

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Об этом писали в местных пабликах. В воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в северных, южных и восточных областях.

"Внимание! Черниговская, Сумская, Киевская, Полтавская, Кировоградская, Харьковская, Одесская, Николаевская, Херсонская, Днепропетровская области – ракетная опасность!" – было сказано в сообщении.

По данным мониторинговых каналов, ракеты по Кривому Рогу были запущены из Белгорода. Предполагается, что это могли быть баллистические ракеты "Искандер".

Позже оккупанты запустили с четырех самолетов Ту-22м3 ракеты, предварительно Х-22, из акватории Азовского моря. В Кривом Роге снова прогремели мощные взрывы.

"Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Остаемся в укрытиях или правило двух стен. Повторные пуски в сторону нашего города", – написал мэр Александр Вилкул.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационные войска России утром 20 июня обстреляли из артиллерии жилые кварталы Херсона. В результате атаки погиб 27-летний мирный житель.

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