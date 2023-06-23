Воздушная тревога в большей части Украины: существует угроза обстрела крылатыми ракетами

После полуночи 23 июня в большей части Украины объявлено воздушную тревогу. Украинцев призвали немедленно спуститься в укрытия.

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В воздушных силах ВСУ предупредили о ракетной опасности. ПС ВСУ проинформировали, что есть угроза применения оккупантами ракет Х-101/555.

В 00:33 сообщили о пусках С-300 в направлении Запорожья.

В 00:55 состоялись пуски крылатых ракет стратегической авиацией из Каспийского направления. Расчетное время подлета 01:50 – 02:30. Об этом сообщил Telegram-канал "Николаевский Ваньок".

Воздушные силы ВСУ сообщили о ракетной опасности в Запорожской и Днепропетровской областях.

По состоянию на 01:03 воздушная тревога объявлена в Днепропетровской Николаевской, Полтавской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Одесской, Сумской областях.

В ВС ВСУ сообщили, что ракеты (вероятно Х-101/Х-555) следуют в юго-восточном направлении. Но их курс может изменяться.

В 01:28 в Воздушных силах сообщили о взлете еще двух самолетов Ту-22м3 с аэродрома Шайковка. Это носители ракет Х-22.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 22 июня страна-агрессор Россия устроила атаку на Украину, запустив баллистические ракеты. Взрывы прогремели в Кривом Роге на Днепропетровщине. Впоследствии город снова атаковали ракетами, но уже с самолетов. Враг целился по объектам инфраструктуры в разных регионах нашей страны. Оккупанты атаковали Украину с воздуха ракетами Х-22, Х-47 "Кинжал" и ударными дронами Shahed-136/131.

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