В Хмельницкой области прогремели взрывы во время воздушной тревоги: первые подробности

В Хмельницкой области в ночь на 22 июня прогремели взрывы во время воздушной тревоги. В это время по всей территории Украины была объявлена ракетная угроза.

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Информацию про взрывы в регионе подтвердили в Хмельницкой ОВА в Telegram. В то же время там не уточнили, были ли они результатом работы ПВО.

"Были слышны взрывы в Хмельницкой области. Оставайтесь в укрытиях! Берегите себя и своих близких!" – говорится в сообщении ОВА в 03:17.

В Воздушных силах позже отметили, что на Хмельнитчине сработала ПВО. "Во время воздушной тревоги в Хмельницкой области сработала ПВО. О результатах боевой работы сообщим позже", – подчеркнули там.

За пол часа до взрывов в регионе в ВС ВСУ сообщили, что на запад Украины летят несколько крылатых ракет, запущенных российскими оккупационными войсками.

Ранее в ВС заявляли про ракетную опасность для Хмельницкой, Ривненской, Черновицкой областей. Отметим, что тревога в это время была объявлена во всех городах Украины – из аэродрома "Шайковка" был зафиксирован взлет двух Ту-22м3, также подтвержден вылет 5-ти стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с ракетами на борту.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 22 июня российские террористические войска устроили очередную атаку по Украине. Враг целился по объектам инфраструктуры в разных регионах нашей страны.

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