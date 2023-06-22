Целились по объектам инфраструктуры, запустили ракеты Х-22 и 'Кинжал': в ВС раскрыли детали ночной атаки врага

Ночью 22 июня российские террористические войска устроили очередную атакую по Украине. Враг целился по объектам инфраструктуры в разных регионах нашей страны.

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Оккупанты атаковали Украину с воздуха ракетами Х-22, Х-47 "Кинжал" и ударными дронами Shahed-136/131. Об этмо сообщили в пресс-службе комадования Воздушных сил ВСУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Из бомбардировщиков Ту-22м3 из акватории Азовского моря противник совершил пуск трех крылатых ракет Х-22, с МиГ-31К – трех аэробалистических ракет Х-47 "Кинжал". Также зафиксированы пуски четырех иранских БПЛА Shahed. Три вражеских дрона уничтожены противовоздушной обороной.

К счастью, ракеты врага не достигли своих целей на Днепропетровщине. Впрочем, оккупанты продолжают террор против украинского народа, атакуя объекты критической инфраструктуры Украины.

По информации оперативного командования "Юг", ударными дронами-камикадзе иранского производства типа Shahed российские террористы атаковали Одесскую область. Также там уточнили, что российские войска по-прежнему выискивают новую тактику нанесения ударов. Враг в первую очередь пытается обойти украинскую противовоздушную оборону.

Напомним, ночью 22 июня страна-агрессор Россия устроила атаку на Украину, запустив баллистические ракеты. Взрывы прогремели в Кривом Роге на Днепропетровщине. Позже город снова атаковали ракетами, но уже с самолетов.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационные войска России утром 20 июня обстреляли из артиллерии жилые кварталы Херсона. В результате атаки погиб 27-летний мирный житель.

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