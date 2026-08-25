В Песчанке на Днепропетровщине прогремел мощный взрыв: есть жертвы, продолжается вторичная детонация, власти объявили эвакуацию. Видео

Днем во вторник, 25 августа, в Песчанке в Самаровском районе Днепропетровской области произошел мощный взрыв. По словам местных жителей, он прогремел около 13:30, а затем последовала вторичная детонация. Вследствие серии взрывов один человек погиб, еще 11 получили ранения.

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Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, назвав случившееся военным преступлением. Он добавил, что людей эвакуировали из эпицентра взрыва.

На данный момент известно, что три частных дома разрушены, 15 – повреждены.

"Провел совещание с правоохранителями, спасателями, представителями местной власти и профильных служб. Заслушал доклады. Поставил первоочередные задачи... Поговорил с местными жителями. Сейчас главное – зафиксировать все разрушения и оказать людям необходимую помощь.

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Поручил местным властям максимально быстро организовать ликвидацию последствий. Правоохранителям – обеспечить порядок, охрану уцелевшего имущества и документирование военного преступления", – написал Ганжа.

Эвакуация людей

В 16:30 Самаровская районная государственная администрация объявила об эвакуации населения из опасной зоны. Жителей Песчанской громады и Орловщанского старостинского округа призвали сохранять спокойствие и четко выполнять указания представителей власти, полиции и спасателей.

"Во время эвакуации: не приближайтесь к опасной территории; не препятствуйте работе экстренных служб; помогите детям, пожилым людям и маломобильным гражданам; возьмите с собой документы, необходимые лекарства и вещи первой необходимости", – говорится в сообщении.

На месте работали следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники и все профильные службы. Рядом с Песчанским поселковым советом развернули мобильный штаб полиции, пункт приема заявлений и пункт оказания медицинской помощи.

Полицейские оказывали помощь пострадавшим, обеспечивали правопорядок и принимали обращения граждан о повреждении имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, вследствие взрывов на военном полигоне вблизи Хмельницкого, которые произошли 31 июля, пятеро военнослужащих числятся пропавшими без вести. В ходе поисков были обнаружены фрагменты тел. Проводятся судебно-медицинские и молекулярно-генетические экспертизы с целью установления личностей погибших.

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