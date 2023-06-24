Началось наступление ВСУ по нескольким направлениям одновременно: в Минобороны рассказали о ситуации на востоке и юге Украины

В субботу, 24 июня, Восточная группировка войск ВСУ сегодня начала наступление на нескольких направлениях одновременно. Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что всюду есть продвижение вперед.

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Об этом она написала в своем Telegram-аккаунте. Маляр уточнила, что наступление начато в направлении Орехово-Васильевки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещиевки, Курдюмовки.

В то же время, на Купянском, Лиманском, Марьинском направлении российские оккупанты пытались наступать, но им не удалось продвинуться.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях захватчики в течение суток нанесли авиационные удары, а также осуществили артиллерийские обстрелы.

На Юге же, по словам представительницы Минобороны, продолжаются тяжелые бои. Враг сидит в глухой обороне, но при этом несет значительные потери личного состава, вооружения и техники.

Напомним, ранее в Генштабе констатировали, что ВСУ преуспевают на двух направлениях южного фронта и закрепляются на достигнутых рубежах. Речь идет о Запорожской области. На Донбассе защитники держат оборону и отбивают многочисленные вражеские атаки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ впервые освободили территорию, которая до полномасштабного вторжения находилась в "серой зоне"