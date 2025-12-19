И 90 ярдов от Европы, и Путина разберём позже. Сейчас коротенько.

1. Помните, я писал, что на Северном Каспии у "Лукойла" три месторождения?

Против двух их них – им.Ю.Корчагина и им.В.Филановского – СБУ уже дважды вводила санкции. Сегодня дроны ЦСО "А" СБУ дотянулись до нефтедобывающей платформы на третьем месторождении – им. В.Грайфера.

Сам удар уже не является прецедентом, за пару недель мы уже разбаловались и привыкли. Однако прецедентным является подход – выпиливается целый нефтегазоносный район и большой проект в бизнесе российской компании. Ничего с этим "Лукойл" поделать не может: никто не был готов, что в какой-то момент платформы станут объектом атаки.

А вот теперь все обладатели морских платформ в мире (!) вынуждены задуматься. Ибо подводные, надводные и воздушные дроны создали новую реальность, в которой Украина – один из пионеров.

2. Сегодня же Малюк ввёл санкции против 4-го танкера российского "теневого флота" и снова создал прецедент. Ибо атака произошла в Средиземном море.

Танкер QENDIL дедвейтом 115 тыс., который ходил под флагом Габона, Палау, а сейчас замаскирован флагом Омана, за полтора года перевёз около 1 млн тонн российской нефти в Индию. В основном с Балтики – 5 раз был в Приморске и дважды в Усть-Луге.

Судно находится под санкциями Британии, ЕС и Канады. Что снова порождает вопросы – а почему эта посудина, как и ей подобные, в принципе курсирует по Балтийскому морю? Разорвать проверками евробюрократы могут элементарно, просто не хотят.

Что ещё любопытно: все судовладельцы наверняка сейчас пересматривают видео атаки и поражаются, насколько несопоставима цена средств поражения и нанесённый урон. Недорого, сравнительно просто. Т.е., легко поставить на поток при желании.

В нашем контексте всё ясно – Украина атаковала военную цель в нейтральных водах максимально экологичным способом. Но ведь в мире достаточно сил, которые даже в рамках конкурентной борьбы скоро освоят подобные меры воздействия.

Т.е., защита глобальных морских перевозок требует переосмысления.

Наши западные партнёры неоднократно в полушутку отмечали, что Украина блестяще освоила технологии "войны для бедных". Думаю, сейчас у них дёргаются глазики.