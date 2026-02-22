РФ атакует Украину дронами и подняла стратегические бомбардировщики: возможны пуски крылатых ракет

С вечера субботы, 21 февраля, страна-агрессор Россия начала атаковать Украину дронами-камикадзе, которые запустила с нескольких локаций. Позже враг поднял в воздух свои стратегические бомбардировщики.

По состоянию на 02:25 известно о 4 бортах Ту-95МС с аэродрома "Оленья" в Мурманской области РФ. Об этом писал monitor.

Также с "Энгельса" (Саратовская область) было поднято 2 борта Ту-160. Кроме того, поступали сообщения о вылете еще одного стратегического бомбардировщика Ту-160 с аэродрома "Украинка" в Амурской области РФ.

Что известно об атаке РФ

По состоянию на 02:18 около 30 БпЛА летели мимо Днепра/Самара в направлении Кременчуга/Горишних Плавней.

В ВС ВСУ информировали о новых группах БпЛА в Донецкой области, которые двигаются на юг Харьковщины. Также дроны фиксировали в Сумской области.

По состоянию на 03:25 на Сумщине 20 БпЛА из Ахтырки перелетали на Полтавщину. На Кировоградщине 28 БпЛА двумя группами двигались на запад через Новоукраинский район.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение субботы, 21 февраля, российские захватчики прицельно били по гражданским в Сумской области. В частности, под ударом дронов оказались автомобили. Из-за атак оккупантов погибли шесть человек, также есть пострадавшие.

