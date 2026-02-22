В течение субботы, 21 февраля, российские захватчики прицельно били по гражданским в Сумской области. В частности, под ударом дронов оказались автомобили. Из-за атак оккупантов погибли шесть человек, также есть пострадавшие.

Под обстрелами были Ахтырщина, Шостыкинская и Зноб-Новгородская громады. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Ахтырщина

Войска РФ нанесли ракетный удар по гражданскому предприятию в Тростянецкой громаде. По предварительной информации, жертв нет. Специалисты обследовали территорию и ликвидировали последствия удара.

В Боромлянской громаде российский дрон попал в гражданский автомобиль. Пострадал владелец транспортного средства. Его госпитализировали и проводят обследование.

Шостикинская громада

Здесь враг тоже попал беспилотником в гражданский автомобиль. Ранена 56-летняя пассажирка. Женщина госпитализирована, медики оказывают необходимую помощь.

"По предварительной информации, в автомобиле находились еще два человека. Сейчас есть основания полагать, что они погибли. Данные уточняются", – написал Григоров.

В областной прокуратуре подтвердили, что погиб 61-летний муж пострадавшей. Еще одной жертвой стала 48-летняя женщина.

Зноб-Новгородская громада

Оккупанты сбросили боеприпас с беспилотника на окраине Зноб-Новгородской громады. На этой взрывчатке подорвались двое братьев. С ранениями их госпитализировали медики.

По дороге в больницу россияне прицельно атаковали автомобиль экстренной помощи ударным БпЛА. Машина загорелась, спастись удалось только водителю. Он с тяжелыми ожогами находится в больнице.

"Российский дрон убил четырех гражданских. Это два брата, одному 17 лет, и супружеская пара. Женщина была медиком", – сообщили в ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 21 февраля российская террористическая армия нанесла авиационный удар по городу Сумы. Вследствие военного преступления ранения получили мирные жители, в том числе дети. На месте атаки зафиксированы существенные разрушения.

