РФ нанесла авиаудар по Сумам: ранены дети. Фото

Утром 21 февраля российская террористическая армия нанесла авиационный удар по городу Сумы. Вследствие военного преступления ранения получили мирные жители, в том числе дети.

На месте атаки зафиксированы существенные разрушения. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Последствия террора

По информации правоохранителей, около 4 часов утра российские войска нанесли авиационный удар по одному из частных секторов города Сумы. По предварительной информации, ранения получили три человека, среди них двое детей в возрасте 5 и 17 лет, а также 70-летняя женщина, которая госпитализирована. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники и другие профильные службы.

В областной военной администрации уточнили, что враг сбросил на жилые дома авиабомбу. Повреждения зафиксированы в Ковпаковском районе. Также областная власть уточнила, что с ранениями госпитализировали 87-летнюю женщину. Также пострадали 5-летний ребенок и 17-летняя девушка – им была оказана медицинская помощь на месте.

В настоящее время идет ликвидация последствий удара. На месте теракта работают спасатели, правоохранители и городские службы.

