Минус два корабля и два самолета: Силы обороны Украины проредили боевые возможности врага в оккупированном Крыму. Фото

В ночь на 21 февраля в тимасово оккупированном Крыму Силы обороны Украины поразили два пограничных сторожевых корабля и два самолета россиян. Также под удар попала вражеская реактивная система залпового огня в Запорожской области.

О новых вражеских потерях рассказали в Генеральном штабе ВСУ. Там отмечают, что информация о нанесенном оккупантам ущербе уточняется.

По данным Генштаба, в районе города Инкерман на временно оккупированной территории украинского Крыма зафиксировано поражение двух пограничных сторожевых кораблей проекта 22460 "Охотник".

Кроме этого, в Евпатории на территории Евпаторийского авиационного ремонтного завода под ударом оказались два самолета Бе-12.

Напомним, 21 января в Запорожской области украинские военные уничтожили модернизированную реактивную систему залпового огня "Торнадо-С", которую оккупанты использовали для обстрелов мирных городов Украины. Операцию успешно осуществили Силы беспилотных систем.

Эта реактивная система залпового огня относится к самым мощным образцам в своей категории после комплексов "Град" калибра 122 мм и "Ураган" калибра 220 мм. Модернизированные установки этого типа российские войска применяют для ударов по гражданским городам Украины, в частности по Харькову, Запорожью, Сумах, Херсону и Никополю.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные за одну ночь уничтожили сразу три российских зенитных ракетных комплекса "Тор" на временно оккупированной части Запорожской области. Операцию провели бойцы подразделения "Птицы Мадьяра" в координации с командным центром Сил беспилотных систем.

Также Вооруженные силы Украины вблизи Мариуполя Донецкой области поразили дальнобойными дронами российский зенитно-ракетный комплекс С-300ВМ. Также атаки украинских дронов проведены на пункты базирования техники и личного состава ВС РФ.

