Поражена пусковая установка ЗРК и российские пункты управления дронами – Генштаб

Вооруженные силы Украины вблизи Мариуполя Донецкой области поразили дальнобойными дронами тяжелый российский зенитно-ракетный комплекс С-300ВМ. Также атаки украинских дронов произошли на пункты базирования техники и личного состава ВС РФ .

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ. Налет дронов произошел не только на временно оккупированные территории Украины, но и на территорию России.

Что известно

По информации из Генштаба, комплекс был поражен 17 февраля вблизи Мариуполя. Последствия атаки на технику уточняются.

Также, как сообщается, в районе поселка Трудовое на временно оккупированной территории Запорожской области был поражен район сосредоточения подразделения беспилотников противника, а в районе оккупированного Токмака – мастерскую вражеских дронаров.

А на оккупированных территориях Донецкой области в районе села Старомлиновка удалось поразить вражеский узел связи, а в Донецке – сосредоточение военной техники врага. Кроме того, в районе Родинского удалось поразить несколько пунктов управления дронами.

Также еще один пункт был поражен в поселке Сальное Курской области России. Последствия других поражений выясняются.

Заметим, что С-300ВМ "Антей" – вариант глубоко модернизированного гусеничного зенитно-ракетного комплекса С-300В.

Он относится к "новому поколению" российских систем ПВО, и предназначен для обороны важных государственных, военных и промышленных объектов, группировок войск от ударов баллистических и аэродинамических средств воздушного нападения.

Комплекс использует новые зенитные управляемые ракеты с улучшенными дальностями полета.

Напомним, ранее в ночь на 17 февраля ВСУ поразили российский вертолет Ка-27. Результативная операция была осуществлена на территории оккупированного Крыма. Кроме того, 16 февраля армейцы нанесли удары по трем пунктам управления БпЛА врага.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские войска осуществили успешную операцию в Краснодарском крае РФ, поразив Ильский НПЗ. Также нанесены удары по логистическим объектам и узлу связи оккупантов на временно оккупированной территории Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!