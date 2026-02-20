Превратили в металлолом: бойцы СБС уничтожили три ЗРК 'Тор' врага в Запорожье за одну ночь. Видео

Украинские военные за одну ночь уничтожили сразу три российских зенитных ракетных комплекса "Тор" на временно оккупированной части Запорожской области. Операцию провели бойцы подразделения "Птицы Мадьяра" в координации с командным центром Сил беспилотных систем.

По предварительным оценкам, потери врага могут достигать около 75 миллионов долларов. Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди.

По его словам, в ночь на 20 февраля бойцы 1 отдельного центра Сил беспилотных систем одновременно атаковали три российские ЗРК "Тор", которые находились на временно оккупированной территории Запорожской области. Все цели были уничтожены в пределах одной операции.

Операцию осуществили "Птицы Мадьяра" при координации командного центра middle strike СБС. Для удара применили ударный беспилотник FP-2 с боевой частью 60 кг. По оценке военных, такой боеприпас не оставляет шансов для легко бронированных зенитных ракетных комплексов.

По предварительным подсчетам, стоимость трех уничтоженных ЗРК может составлять около 75 миллионов долларов. В то же время в СБС подчеркивают, что главным результатом является не финансовое измерение, а ослабление системы противовоздушной обороны оккупационных войск на Запорожском направлении.

"Методическое выявление и уничтожение составляющих системы ПВО противника дальней, средней и ближней дальности - один из приоритетов Птиц СБС", – отметил командующий СБС.

Как сообщал OBOZ.UA, Вооруженные силы Украины вблизи Мариуполя Донецкой области поразили дальнобойными дронами российский зенитно-ракетный комплекс С-300ВМ. Также атаки украинских дронов произошли на пункты базирования техники и личного состава ВС РФ.

