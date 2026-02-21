Силы беспилотных систем эффектно уничтожили вражескую 'Торнадо-С' на Запорожье: видео

В Запорожской области украинские военные уничтожили модернизированную реактивную систему залпового огня "Торнадо-С", которую оккупанты использовали для обстрелов мирных городов Украины. Операцию успешно осуществили Силы беспилотных систем.

Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди. Он также поделился кадрами уничтожения вражеской техники. Удачную операцию провели силы 1 отдельного центра Сил беспилотных систем.

По российской технике попали на временно оккупированных территориях Запорожской области 21 февраля. Эта реактивная система залпового огня считается одной из самых мощных в линейке, после "Град" (122 мм) и "Ураган" (220 мм).

Модернизированные "Торнадо-С" оккупанты используют для обстрелов мирных городов Украины, в частности Харькова, Запорожья, Сум, Херсона и Никополя.

Как сообщал OBOZ.UA, за прошлый, 2025 год государство-агрессор Россия потеряла половину всех своих запасов зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь": их уничтожили дальнобойные удары, нанесенные спецназовцами Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины. Каждая такая система стоит до 20 миллионов долларов.

