Стоимость одного комплекса достигает 20 млн долларов: СБУ уничтожила половину вражеских ЗРПК 'Панцирь' за прошлый год. Видео

За прошлый, 2025 год государство-агрессор Россия потеряла половину всех своих запасов зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь": их уничтожили дальнобойные удары, нанесенные спецназовцами Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины. Каждая такая система стоит до 20 миллионов долларов.

В целом же воины СБУ выбили таких российских систем ПВО на около 4 млрд долларов. Об этом рассказали в Telegram-канале Службы.

Воины СБУ "переполовинили" запасы российских "Панцирей"

В СБУ отчитались об уничтожении половины российских ЗРПК "Панцирь" в 2025 году.

"Спецназовцы Центра спецопераций "Альфа" СБУ в 2025 году дальнобойными ударами вдвое сократили количество российских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь", – говорится в сообщении.

Эти системы являются ключевыми элементами противовоздушной обороны РФ. Комплексы стоимостью от 15 до 20 млн долларов за единицу считаются наиболее эффективными среди российских систем ПВО в противодействии украинским дальнобойным дронам.

Поэтому тем ироничнее выглядит факт, что половину из них уничтожили именно украинские беспилотники.

"Системное уничтожение "Панцирей" имеет стратегическую цель – прорыв воздушной обороны противника и создание коридоров для поражения целей в его глубоком тылу. Это позволяет Силам обороны Украины эффективно работать по военным базам, складам, аэродромам и другим объектам оккупантов", – объяснили в СБУ.

Всего в 2025-м украинские спецназовцы из "Альфы" уничтожили различных российских систем ПВО на около 4 млрд долларов, напомнили в Службе.

