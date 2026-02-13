Блог | "Нам конец": 10 бойцов ВСУ разгромили два батальона НАТО за сутки во время учений
Военные операции. "Нам конец". 10 бойцов ВСУ разгромили два батальона НАТО за сутки во время учений. Об этом пишет WSJ.
В учениях "Hedgehog-2025" (которые состоялись в Эстонии в мае 2025 года – Ред.) участвовали 16 000 военных из 12 стран НАТО. Тренировочный бой происходил с применением БпЛА.
Далее текст на языке оригинала.
10 бійців ЗСУ за пів дня рознесли 17 одиниць бронетехніки та завдали 30 ударів по інших цілях. За добу НАТО втратили б два батальйони, якби бій тривав в реальності.
Британська бригада та естонська дивізія наступали на позиції українців. ЗСУ швидко вивели з гри противника: підрозділи НАТО втратили боєздатність.
Західні військові не використовували маскування, розставляли намети та техніку просто в полі. Під час бою не було швидкого обміну даними — інформацію обмежували, а тактика залишалася старою.
У ході навчань українці використали Delta — свою високотехнологічну систему керування полем бою. Це забезпечує швидкий kill chain: виявити, передати, вразити протягом хвилин або навіть швидше.
Результати навчань виявилися шокуючими для військових та командирів на місцях. Один із європейських командирів емоційно визнав: "Нам кінець".
Ну і ще одне. Згідно матеріалу, натівські війська не змогли навіть встановити місце, звідки їх атакували. Не знайшли позицій ЗСУ…