Военные операции. "Нам конец". 10 бойцов ВСУ разгромили два батальона НАТО за сутки во время учений. Об этом пишет WSJ.

В учениях "Hedgehog-2025" (которые состоялись в Эстонии в мае 2025 года – Ред.) участвовали 16 000 военных из 12 стран НАТО. Тренировочный бой происходил с применением БпЛА.

Далее текст на языке оригинала.

10 бійців ЗСУ за пів дня рознесли 17 одиниць бронетехніки та завдали 30 ударів по інших цілях. За добу НАТО втратили б два батальйони, якби бій тривав в реальності.

Британська бригада та естонська дивізія наступали на позиції українців. ЗСУ швидко вивели з гри противника: підрозділи НАТО втратили боєздатність.

Західні військові не використовували маскування, розставляли намети та техніку просто в полі. Під час бою не було швидкого обміну даними — інформацію обмежували, а тактика залишалася старою.

У ході навчань українці використали Delta — свою високотехнологічну систему керування полем бою. Це забезпечує швидкий kill chain: виявити, передати, вразити протягом хвилин або навіть швидше.

Результати навчань виявилися шокуючими для військових та командирів на місцях. Один із європейських командирів емоційно визнав: "Нам кінець".

Ну і ще одне. Згідно матеріалу, натівські війська не змогли навіть встановити місце, звідки їх атакували. Не знайшли позицій ЗСУ…