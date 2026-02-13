Россия атаковала Киев 'Шахедами', раздались взрывы: в каком направлении летели дроны

Вечером в пятницу, 13 февраля, российские захватчики начали очередную атаку на Киев с применением "Шахедов". Враг направил на город группу из более 10 дронов-камикадзе, на левом берегу были слышны взрывы.

Об угрозе российских БпЛА сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. В 22:52 в Воздушных силах ВСУ написали, что беспилотники уже над Киевом.

Вражеские дроны летели в направлении Троещины, Сырца, Лукьяновки, Быковни и ДВРЗ, а также на Бровары, Вышгород и Вишенки.

"5х БпЛА мимо водохранилища в направлении Киева", – писали мониторы. Они предупредили, что "Шахеды" могут идти низко на уровне жилых домов.

Мэр Виталий Кличко сообщил, что в столице работают силы ПВО.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на четверг, 12 февраля, российские оккупанты устроили массированную атаку на Киев. Одновременно враг направил на город группы "Шахедов" и баллистические ракеты.

В Киеве вследствие очередной террористической атаки РФ по критической инфраструктуре почти 2600 домов оказались без тепла. Это многоэтажки как на левом, так и на правом берегах города.

В результате российского обстрела в Дарницком районе столицы обломками вражеских дронов был поврежден многоэтажный дом.

